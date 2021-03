CHAPADÃO DO SUL| Alunos do Município contam com oito novos ônibus para transporte escolar: Investimento do Executivo foi de quase R$ 2 milhões

Na tarde da última quarta-feira, 10, Chapadão do Sul foi palco de um momento histórico para a Educação de nosso município. Foi realizada a entrega de oito novos ônibus que atenderão os alunos da Rede Pública de Ensino.





Ao total, foram entregues 8 ônibus, sendo que 6 foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura de Chapadão do Sul, totalizando um investimento de R$ 1.966.000,00. Além disso, também foram entregues outros dois ônibus que foram cedidos ao município pelo Governo do Estado em parceria com a Bancada dos Deputados Federais do MS.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em sua fala ressaltou a segurança e o conforto que esses novos veículos trazem para os alunos e pais. “Até o final do mandato esperamos renovar toda frota de ônibus escolares. O nosso objetivo é trazer mais segurança e mais conforto para nossos alunos. Para que possamos ter uma educação de qualidade não basta pensar apenas dentro das salas de aulas, mas sim, em tudo que envolve o processo de aprendizagem. Por isso, os munícipes sul-chapadenses podem ter a certeza que a nossa administração sempre investirá em educação, para que Chapadão do Sul se torne um Polo Educacional, assim como já é Polo em outras áreas”, finaliza.





Desse total, seis ônibus têm capacidade para 29 pessoas, um para 35 pessoas e outro para 40 pessoas. Assim, boa parte da frota dos ônibus que atendem as crianças e jovens, levando e buscando para as aulas será renovada, trazendo mais segurança e conforto para os alunos sul-chapadenses.





Com esse investimento de quase R$ 2 milhões na aquisição dos ônibus, Chapadão do Sul cumpriu e ultrapassou o investimento de 25% na área da Educação em 2020.





Respeitando todos os protocolos de biossegurança, o evento foi realizado na Praça de Eventos. Na oportunidade foi entregue uma Chave simbólica aos motoristas, representando oficialmente a entrega dos ônibus.





Além do prefeito João Carlos Krug, estavam presentes representando o Executivo Municipal os secretários: Guerino Perius (Educação), Agnes Miler (Governo), Altair Trentin (Cultura e Esporte), Valéria Lopes (Saúde), Junior Teixeira (SEDEMA), Raquel Tortelli (Administração), Itamar Mariani (Finanças e Planejamento), Maria das Dores (Assistência Social) e Lucas Cabrera (Controladoria).





Representando o Legislativo Municipal estava a presidente da Câmara de Vereadores Alline Tontini e os vereadores Tucano, André dos Anjos, Vanderson Cardoso e Emerson Sapo.





