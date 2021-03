CAPITAL| Vacinação para idosos de 66 anos será aberta nesta terça-feira (30)

Imunização contra o coronavírus pode ser feita em mais de 50 pontos

Será aberta nesta terça-feira (30) a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 66 anos em Campo Grande. A retomada foi divulgada pela Prefeitura de Campo Grande e o atendimento está disponível em mais de 50 pontos de imunização espalhados pela sete regiões urbanas e distritos do Município.





A estimativa é vacinar 5.330 pessoas nesta faixa etária, segundo levantamento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Nesta segunda-feira, está sendo finalizada a imunização de idosos com 67 anos ou mais e de pessoas com comorbidades e deficiências específicas. A vacinação deste público foi iniciada no sábado (27) e até o momento já foram imunizadas quase 4 mil pessoas.





Na sexta-feira, Campo Grande recebeu aproximadamente 17 mil doses das vacinas Coronavac e Astrazeneca para dar prosseguimento a campanha de vacinação emergencial contra a Covid-19. Do dia 19 de janeiro até 29 de março, foram imunizadas 98.711 pessoas na Capital, sendo que 25.893 já receberam a segunda dose, totalizando 124.604 doses aplicadas, conforme dados parciais do “Vacinômetro“.





Locais de vacinação





Drive-Thru





Parque Ayrton Senna





7h30 às 17h30





Seleta





Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro





7h30 às 17h





Centro de Vacinação





Ginásio Guanandizão – acesso pela Travessa Touro





7h30 às 17h





IMPCG





Rua Orfeu Baís, 77 – Amambaí





Unidades de saúde





13h às 17h





Centro





Usf Vila Corumbá





Usf Vila Carvalho





Prosa





Usf Mata Do Jacinto





Usf Estrela Dalva





Usf Marabá





Usf Noroeste





Usf Nova Bahia





Imbirussu





Usf Albino Coimbra





Ubs Silvia Regina





Ubs Lar Do Trabalhador





Usf Indubrasil





Usf Zé Pereira





Usf Aero Italia





Usf Serradinho





Ubs Popular





Usf Sírio Libanês





Anhanduizinho





Usf Botafogo





Usb Dona Neta





Clínica Da Família Iracy Coelho





Usf Parque Do Sol





Ubs Aero Rancho





Usf Anhanduí





Usf Dom Antonio





Usf Macaubas





Usf Paulo Coelho





Ubs Pioneira





Usf Jockey Club





Usf Mário Covas





Lagoa





Ubs Caiçara





Usf Buriti





Usf Batistão





Usf Tarumã





Usf Oliveira





Clínica Da Família Portal Caiobá





Usf Coophavilla





Usf Antártica





Usf São Conrado





Usf Vila Fernanda





Segredo





Ubs Cel. Antonino





Usf São Francisco





Usf Vila Nasser





Ubs Estrela Do Sul





Usf Paradiso





Usf José Tavares





Clínica Da Família Nova Lima





Usf Vida Nova





Usf Jd Azaleia





Usf Vila Cox





Bandeira





Usf Moreninha





Usf Itamaraca





Usf Mape





Ubs Carlota





Usf Arnaldo





Usf Universitário





Usf Cristo Redentor