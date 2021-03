CAPITAL| Prorrogadas inscrições para concurso da Guarda Municipal

Interessados têm até o dia 15 de março para se inscrever. Taxa é de R$ 120,00. Até R$ 14 mil mensais

A Prefeitura de Campo Grande (MS) prorrogou o prazo de inscrição para o concurso público da Guarda Civil Metropolitana que oferece 273 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Guarda Civil. Os interessados têm até o dia 15 de março de 2021 para fazer a inscrição e até 16 de março de 2021, em horário de expediente bancário, para quitar o boleto.





Para participar é preciso ter o ensino Médio Completo, habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos e estatura mínima: de 1,65 metro para homens e 1,60 para mulheres. Os vencimentos iniciais são de R$ 1.984,02 sendo R$1.690,02 de salário e R$ 294,00 de bolsa alimentação. A remuneração pode chegar até R$ 14.000,00 ao longo da carreira!





A inscrição deve ser feita somente pela internet no site www.selecon.org.br , no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, o Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os procedimentos. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.





O concurso terá seis etapas: prova objetiva (prevista para 16 de maio), exame de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico e toxicológico, investigação social e por fim, o curso de formação técnica-profissional. Todas são eliminatórias, mas só a primeira é classificatória.





O resultado final do certame e a homologação dos classificados serão divulgados no dia 13 de dezembro de 2021. O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme o interesse do Município de Campo Grande.





Serviço





Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande - MS





Vagas: 273









Taxa de inscrição: R$ 120,00





Período de inscrição até 15/03/2021





Posto de Informações:





Selecon Endereço: Rua 25 de dezembro, 924 – Jardim dos Estados – Campo Grande-MS – CEP: 79002-907 / Central Telefônica: 0800 799 9905- (67) 3022-9464, (21) 2532-9638, (21) 2215-2131, (21) 2036-0563, (21) 2036- 0564, (65) 3653-0131 e (65) 3653-7184 (dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h)









Por: Andréa Antunes