CAPITAL| Presidente Carlão recebe diretor da Energisa e cobra qualidade do atendimento oferecido pela empresa

Na manhã desta segunda-feira (01/3), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis, a visita do Diretor Presidente da Energisa - Marcelo Vinhaes Monteiro. Acompanharam a reunião os vereadores Tabosa (PDT), William Maksoud (PTB) e Betinho (Republicanos). Carlão aproveitou a visita para cobrar qualidade e agilidade no atendimento oferecido pela empresa.





“Falamos sobre a necessidade da ampliação na qualidade do atendimento oferecido pela empresa concessionária distribuidora de Energia Elétrica no Estado, especialmente na Capital e a importância de manter esse canal de comunicação institucional aberto é fundamental para a eficiência dos serviços oferecidos. Também reforcei a necessidade de rapidez do atendimento às demandas da população em cada bairro, tanto com as equipes que atendem no local, quanto no serviço de teleatendimento”, afirmou o presidente Carlão, enaltecendo a visita.





Já o diretor presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, destacou que pelas características da população do Estado de Mato Grosso do Sul a empresa está empenhada em agilizar a resposta no atendimento, ampliando as obras de manutenção da rede e essa proximidade com o Poder Legislativo e Executivo Municipal, Estadual e Federal auxilia nesse processo de aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.





“Temos o entendimento que precisamos atender bem aos nossos clientes de Mato Grosso do Sul, conhecendo de perto as dores e as necessidades prioritárias para um serviço mais assertivo. Nesse sentido, estamos ampliando as obras de transformação da rede com prazos menores, superando os desafios de cada localidade. Nossas ações sociais também estão voltadas para atender bem a comunidade com as agências da Conta Fácil e o Caminhão da Eficiência – com o Projeto Nossa Energia que faz parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL. Com ele, levamos conscientização sobre o uso racional e seguro da energia elétrica, além de qualidade de vida, desenvolvimento e dicas de economia para pessoas de todas as regiões do país, gratuitamente”, detalhou Marcelo Vinhaes.

Por: Janaina Gaspar