CAPITAL| Novo decreto atualiza regras de prevenção à Covid-19

A partir desta quinta-feira (25), Prefeitura de Campo Grande altera o decreto nº 14.683, de março de 2021, e autoriza os serviços bancários de autoatendimento, sendo permitido o atendimento bancário presencial de forma contingenciada, exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões do INSS e ainda dos benefícios emergenciais.





O decreto n. 14.686, de 24 de março de 2021, para o período de 22 a 28 de março, autoriza o funcionamento de todas as atividades na modalidade delivery, sem atendimento pessoal presencial e as atividades constantes, respeitando as regras de biossegurança, o limite máximo de lotação de 40% da capacidade total permitida e ainda o toque de recolher vigente.





O toque de recolher continua das 20 horas às 05 horas da manhã.





Para os templos e igrejas, está sendo recomendado o funcionamento de forma virtual, em razão da pandemia.









ASSECOM