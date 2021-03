CAPITAL| Mesmo com cenário grave, guarda encerra 3 festas durante toque de recolher

No Jardim Vida Nova, mais de 50 pessoas estavam aglomeradas em casa alugada

Nem medidas mais restritivas contra a covid-19 e pedidos pela compreensão da população sobre o cenário que continua se agravando impediram registros de aglomeração em Campo Grande. Entre as 16h deste sábado (27) e 5h de domingo, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) encerrou três festas clandestinas.





Uma das festas, próxima ao parque Tarsila do Amaral, no Jardim Vida Nova, foi denunciada através do número 153. De acordo com a Guarda, mais de 50 pessoas estavam aglomeradas na casa, que era alugada. Todos foram dispersados, mas ninguém foi encaminhado à delegacia.





Ao total, 33 comércios foram fiscalizados, 125 pessoas abordadas e 40 dispersadas. Já durante o total da a operação integrada com Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Semadur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano) e Vigilância Sanitária, entre as 16h às 20h de sexta e das 20h às 23h de sábado, 350 comércios foram fiscalizados.





Também dentro da operação durante os dois dias, foram oito apurações de denúncias sobre aglomeração e um boletim de atendimento sobre covid-19.





Na terceira operação, específica para trânsito, realizada na noite de sábado, 279 veículos foram abordados. Ao total, 18 notificações foram expedidas, 279 testes de bafômetro e dois casos confirmados de embriaguez.





