CAPITAL| Câmara aprova vacinação domiciliar para idosos que não conseguem sair de casa

Vereadores em plenário durante sessão desta quinta-feira (11) ©DIVULGAÇÃO

Em regime de urgência, a Câmara Municipal aprovou dois Projetos de Lei para auxiliar no combate à pandemia da covid-19 na Capital. Uma das propostas, validada por unanimidade, prevê vacinação domiciliar para idosos acima de 75 anos que não conseguem sair de casa.





O texto, apresentado pelo vereador Ademar Vieira Júnior (PSD), o Júnior Coringa, prevê que a solicitação para que o idoso seja vacinado em casa deve ser feita por ele mesmo ou por algum parente. O pedido poderá ser feito na unidade de saúde mais próxima da residência.





Para pessoas com 85 anos ou mais, a opção de receber a dose é aberta, independente de limitação existente.





Programa Campo Grande Pela Vida - Na mesma sessão, também ficou aprovada a criação, em caráter excepcional e temporário, de programa de apoio ao enfrentamento à covid-19.





“O programa compreenderá o acolhimento de pessoas com queixas relacionadas aos sintomas de covid-19, as quais receberão atendimento multidisciplinar, com testagens, exames medicamentos”, prevê a pauta apresentada.





O atendimento poderá ser de 24 horas e além de coletas e testagens, remover, estabilizar e acompanhar pacientes graves.





As duas propostas seguem para sanção do prefeito Marquinhos Trad (PSD).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Clayton Neves