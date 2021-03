Cantor Agnaldo Timóteo, ainda internado, tem 'pequena melhora' da Covid, diz família

Ele segue em estado grave. Médicos acreditam que o artista de 84 anos contraiu o coronavírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina.

Agnaldo Timóteo — Foto: Sesc Piracicaba/Divulgação

Internado na UTI após contrair a Covid-19, o cantor e compositor Agnaldo Timóteo teve "uma pequena melhora clínica nas primeiras 24 horas" no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, informou nesta quinta-feira (18) a família do artista.





Segundo a assessoria de imprensa do artista, o estado ainda é considerado grave.





"A família agradece o apoio e a solidarização de todos em prol do seu restabelecimento", diz a nota da família do cantor.





Na quarta-feira, a unidade de saúde disse que o estado de saúde do cantor é grave, mas estável. Segundo o hospital, Timóteo não foi intubado.





Os médicos acreditam que ele tenha se contaminado entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid. O artista havia tomado a dose de reforço do imunizante na segunda-feira (15).





Ainda de acordo com o hospital, na noite de terça (16) o cantor reclamou de falta de ar. A tomografia apontou "acometimento de médio a grave" dos pulmões. Timóteo recebeu medicação e foi colocado em isolamento.





Conhecido como Timotinho Silva, o sobrinho do cantor fez um post para agradecer o carinho dos fãs:





"Uma imensa corrente de fé está sendo formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde. A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para a Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo".