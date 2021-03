Campo Grande ganha a primeira Loja Kion Cosmetics

No próximo dia 19/03 (sexta-feira) será inaugurada a primeira Loja da Kion Cosmetics em Campo Grande.

Kion Cosmetics é a marca da indústria Brazilian Kimberlite Clay que está investindo no Brasil depois de se destacar nos mercados mundiais, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia. A marca Kion, com mais de 4 anos de existência, já esteve no Shopping Campo Grande onde foram lançados os produtos e após a consolidação e grande aceitação do Sul-Mato-Grossense o grupo resolveu investir em uma loja maior para melhor atender aos seus clientes e com conceito novo, o SPA facial e corporal. Serão realizados procedimentos estéticos com a linha Kion.





A Brazilian Kimberlite Clay, empresa 100% brasileira, descobriu a mais importante jazida de argilominerais no mundo, a Argila Kimberlito do Brasil, alta tecnologia com ativo natural que é considerada a mais nobre e poderosa para o rejuvenescimento da pele.





A Kion possui um mix de produtos, linha completa facial, corporal, capilar care e capilar profissional. Com base em ativos naturais: orgânico e vegano que purifica, restaura, rejuvenesce, hidrata e reduz medidas.





A Loja Kion possui uma equipe com muitos anos de experiência, e que compartilha de um objetivo comum: servir com excelência aos clientes com produtos Kion e serviços de atendimento por profissional de saúde estética.





A Brazilian Kimberlite Clay presidida pelo empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira foi vencedora da Trophy Awards em 2019 por inovação e tecnologia.





Comandando a loja e a equipe de profissionais, Maressa Fonseca Ribas estará a frente do empreendimento em Campo Grande atendendo toda clientela Sul-Mato-Grossense.





Se você deseja adquirir e obter mais informações sobre a Kion, visite a loja no endereço: Rua Rio Grande do Sul N° 1142, Jardim dos Estados.









ASSECOM