BATAGUASSU| Prefeito Akira formaliza cessão de uso de áreas do Polo Empresarial para investidores

A política de atração de empresas em Bataguassu prossegue a todo vapor a partir da cessão de áreas do Polo Empresarial destinada à empresários interessados em realizar investimentos no município. No decorrer desta semana, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) formalizou a concessão de terrenos para dois novos investidores por meio do Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Prodebata). O ato ocorreu no gabinete municipal e contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mario Miguel.





Foram contemplados com as áreas os empresários Felipe Polizelli e Josias Lopes, que farão a construção de um serpentário para extração de veneno e a construção de um auditório para cursos e palestras com ênfase em educação ambiental (área de educação ambiental com fins farmacêuticos). O investimento será realizado por meio de recursos próprios e através de parcerias com diversas universidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.





Outro empresário, Daniel Henrique dos Santos, que atua na área de pescado no Distrito de Nova Porto XV também foi beneficiado e pretende expandir os negócios, promovendo a geração de novas vagas de emprego em seu empreendimento. "Já oferecemos emprego indireto contando com a colaboração de pescadores. A partir da cessão de uso da área, poderemos abrir futuramente novas vagas de emprego", destacou.





Segundo Akira, a administração municipal está focada em gerar novos postos de trabalho para a população de Bataguassu. "Desejo sucesso aos empresários e reafirmo o compromisso da nossa gestão em gerar mais oportunidades de emprego para a população", comenta.





Através do Prodebata, que tem como objetivo propor investimentos e promover a criação de postos de trabalho, o município oferece a cessão de áreas e também incentivos para a atração de empresas.





Todo o processo é acompanhado pelo Conselho Diretor de Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Condebata), que é responsável por avaliar a possibilidade de investimentos. Caso a empresa esteja em acordo com as exigências da Lei do Prodebata (Lei Municipal nº 2.195, de 14 de agosto de 2014) e também houver área disponível, a empresa é contemplada com a cessão de uso da área.





SERVIÇO





Mais informações sobre o Prodebata podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente que fica localizada na rua Rio Brilhante, 405, centro, próximo a praça Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda).





ASSECOM