BATAGUASSU| Município recebe mais 200 doses da vacina CoronaVac e imuniza idosos de 79 e 78 anos

O município de Bataguassu recebeu na última quarta-feira, dia 10 de março, mais 200 doses da vacina CoronaVac em combate ao Novo Coronavírus (Covid-19).





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, serão contemplados nesta etapa de vacinação, idosos de 79 e 78 anos; além de profissionais da saúde.





Juliana informa que as doses são destinadas para grupos determinados pela Coordenadoria de Imunização do Estado diante do baixo quantitativo de imunizantes e que o município administra as doses para a faixa etária correspondente sempre reservando a segunda dose da vacina, que deve ser administrada 28 dias após a primeira dose.





A secretária salienta que idosos com 80 anos ou mais que por ventura ainda não foram imunizados devem procurar a sua unidade de saúde de referência e realizar a atualização cadastral para que os profissionais de saúde do município possam entrar em contato com esse paciente para realizar a vacinação.





Ela alerta ainda aos pacientes residentes em áreas rurais, fazendas e nas retas V, X e Y que estão na faixa etária de contemplados com a vacina contra Covid-19 (79 - 78 anos e com 80 anos ou mais) que busquem informações em sua unidade de saúde de referência, que é o ESF Central. É solicitado a esses pacientes (rural, fazendas e retas V, X e Y) que apresentem comprovante de residência para atualização cadastral.





"É importante salientar a toda a população que o grupo prioritário é definido pelo Ministério da Saúde e que a campanha será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas de vacina por parte do órgão federal. Assim, a medida que forem viabilizadas mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação serão atendidos", reforça a secretária.





Ainda não há previsão de quando mais vacinas serão destinadas ao município.









ASSECOM