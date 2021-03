BATAGUASSU| Município garante 2ª dose da vacina contra Covid-19 para idosos acima de 80 anos e amplia alcance de imunização para público-alvo

A partir desta segunda feira, dia 1º de março, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde ampliará a vacinação de idosos com 80 anos ou mais. A estratégia adotada pelo Governo do Estado visa imunizar antecipadamente pessoas mais vulneráveis às complicações do Novo Coronavírus (Covid-19).





Para esta etapa, foram recebidas 213 doses de vacina, sendo 140 doses da vacina AstraZeneca (Oxford) e 73 doses da CoronaVac (Instituto Butantã) para atender o público-alvo com mais de 80 anos e 7 trabalhadores em saúde.





As doses, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, serão distribuídas igualitariamente entre as Estratégias da Saúde da Família (ESF), e a imunização seguirá sendo feita nas unidades de saúde, com objetivo de evitar aglomerações, filas e desgaste da população idosa.





“Está sendo realizado o chamamento nominal por meio do cadastro familiar e a vacinação extramuros (em domicílios) nos casos em que os idosos possuem debilidades, impossibilitando o mesmo de ir até a unidade vacinadora”, esclarece a secretária municipal de Saúde, Roseli Tieko Kasai Murad, que ressalta que a pasta prossegue seguindo normas, diretrizes e decretos que normatizam o Plano Nacional de Imunização (PNI) além do que é estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde.





BALANÇO





De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde, até sexta-feira (26.02), o município já havia recebido 1.022 doses de vacinas. Do total, 734 doses já foram aplicadas atendendo trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados e idosos acima de 80 anos acamados/domiciliados.





Referindo-se ao público-alvo de 80 anos ou mais, foram realizadas 154 doses direcionadas para idosos no primeiro e segundo envio desta faixa etária, sendo que a segunda dose da primeira fase está reservada para ser aplicada entre os dias 2 e 5 de março.





Com o quantitativo recebido até o momento, são 367 idosos acima de 80 anos com a primeira dose realizada.









ASSECOM