BATAGUASSU| Akira se reúne com membros da Associação de Artesãos da Nova Porto XV

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) se reuniu ontem, dia 16 de março, com membros da Associação de Artesãos da Nova Porto XV.





O encontro teve como objetivo debater a respeito das demandas apresentadas pelo grupo, entre elas, a destinação de argila para confecção das peças de artesanato; o pleito de uma máquina maromba para processamento do barro e a possível cedência de uma área para acomodação da argila já processada.





Akira salientou na reunião que o município prestará o apoio necessário aos artesãos desde que não haja nenhum impedimento legal.





O prefeito disse que dentro de sua proposta de sua governo está levar o artesanato local para feiras regionais assim que esse tipo de atividade for retomada, visando promover ainda mais a venda dos produtos e trazer mais evidência aos profissionais do Distrito.





“O artesanato em Nova Porto XV é um dos símbolos da cultura de nossa cidade e precisa ser valorizado. Nossa intenção é ajudar a Associação de Artesãos da Nova Porto XV a se fortalecer ainda mais”, destacou o prefeito.





Ainda durante a reunião, Akira informou aos presentes que o município já está trabalhando em um projeto para construção da Casa do Artesão e que a ideia é que ela seja construída em uma área localizada em um local diferente da atual praça do artesão, utilizando a margem direita da BR-267, com foco em atrair turistas que trafegam sentido Estado de São Paulo.





Para viabilizar o investimento, o prefeito adianta que o município já conquistou Emenda Parlamentar na ordem de R$ 1 milhão destinada pela deputada federal licenciada e a atual ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.





Acompanharam a reunião, o vereador César Martins (MDB); o presidente da Associação de Artesãos da Nova Porto XV, Jorge Alexandre da Silva; a vice-presidente da Associação de Artesãos da Nova Porto XV, Vera Nunes dos Santos e demais representantes da Associação.









ASSECOM