BATAGUASSU| Akira participa de Assembleia do Codevale; Encontro discute compra de vacinas contra Covid-19

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou na manhã desta segunda-feira, dia 22 de março, da Assembleia do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (Codevale). Entre os assuntos em pauta esteve a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por parte dos municípios.





Durante a reunião realizada de forma remota, Akira disse que Bataguassu tem interesse em adquirir doses da vacina assim que houver a possibilidade de compra. “Estamos aguardando o posicionamento do consórcio para que a compra seja feita de forma coletiva com os demais municípios, de forma segura, evitando transtornos futuros”.





Sobre o assunto, o presidente do Codevale, Dr. Lúcio Costa (Podemos), prefeito de Santa Rita do Pardo ressaltou que o consórcio já realizou contato com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e com o Instituto Butantan demonstrando interesse na aquisição das vacinas através de consórcio ou via direta por parte dos municípios.





Dr. Lúcio, porém, salienta que com as condições atuais impostas pelo Ministério da Saúde que ressalta que Estados e municípios terão que repassar as doses à União para que os imunizantes sejam adicionados ao Plano Nacional de Imunização (PNI) torna inviável adquirir a vacina nesse momento. “Essa determinação do Ministério da Saúde é o que hoje está inviabilizando que batêssemos o martelo para a compra das vacinas”, comentou ele.





O Ministério da Saúde já havia reforçado na semana passada que municípios e Estados brasileiros têm autonomia para negociar e comprar vacinas contra a Covid-19. No entanto, frisou que todos os imunizantes devem ser entregues para o Ministério da Saúde, que fará a divisão igualitária das vacinas para todo o território nacional.





A diretora-executiva do Codevale, Daniele Cabriotti, informou na reunião que o Codevale iniciou pesquisas de mercado e solicitou aos municípios que façam uma estimativa de quantidade de vacinas a serem adquiridas, caso haja uma mudança de postura por parte do Ministério da Saúde. “Estaremos aguardando mais informações para atualizarmos os municípios nesse sentido”, esclareceu no encontro.





Além da aquisição da vacina, a Assembleia do Codevale teve entre outros temas em pauta a apresentação e aprovação da prestação de contas do consórcio no ano de 2020; ingresso de novos municípios ao consórcio, esclarecimentos sobre a ata de registros de preços de medicamentos, kit pavimentação, castramóvel e taxa do lixo.





O Codevale é constituído pelos municípios de Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Glória de Dourados, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Santa Rita do Pardo e Taquarussu.









ASSECOM