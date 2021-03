Atuação de cavado aumenta chance de chuva forte neste sábado

A atuação de um cavado vai estimular a formação de um sistema frontal na costa da região sul do Brasil, reforçando as instabilidades em parte do centro-sul do país e aumentando de forma considerável os volumes de chuva em vários pontos incluindo Mato Grosso do Sul. O padrão de chuvas diminui a partir de domingo (7).





Neste sábado (6) o tempo segue instável e as temperaturas agradáveis. As condições esperadas são de céu parcialmente nublado a nublado e há possibilidade para pancadas de chuvas.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima destaca que pancadas de chuva de forte intensidade podem ocorrer e vir acompanhadas de raios localizados.





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 100% a 50% ao longo do dia. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 34°C, para a capital a variação está estimada entre 20°C a 29°C.





Tendência de precipitação para a próxima quinzena indica que os grandes volumes de chuva vão reduzir no período de 5 a 13 de março. Sol entre nuvens com possibilidade para pancadas de chuvas entre a tarde e a noite associadas ao calor e umidade local. Entre os dias 10 a 13 de março pancadas de chuvas poderão ocorrer, e os acumulados podem variar entre 30 a 50 milímetros no período.





De 13 a 21 haverá ligeiro aumento das áreas de instabilidades. A tendência para os últimos dias do verão é de céu nublado a parcialmente nublado com potencial para chuvas associadas a disponibilidade de umidade e altas temperaturas. Nas regiões sudoeste, central e norte são esperados volumes significativos com até 100 milímetros acumulados.









Por: Mireli Obando