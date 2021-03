Assomasul presta homenagens no Dia Internacional da Mulher

Primeira-dama de Nioaque, Larissa Couto, recebe flores do marido, Valdir Júnior ©DIVULGAÇÃO

O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira (8), foi lembrado pela Assomasul, como data histórica e de efetivo reconhecimento à competência das mulheres no contexto político administrativo de Mato Grosso do Sul como em todo o país.





Durante cerimônia nesta manhã, foram homenageadas as senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS), as deputadas federais Bia Cavassa e Rose Modesto (PSDB-MS), a ministra Tereza Cristina (Agricultura), que é deputada federal licenciada, a deputada estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Mara Caseiro (PSDB), a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, a Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, e as prefeitas Rhaiza Matos (Naviraí), Dra. Clediane (Jardim), Marcela Ribeiro Lopes (Corguinho), Ilda Machado (Fátima do Sul) e Gerolina Alves ( Água Clara), eleitas no último pleito.





“Também foram homenageadas as primeiras-damas de Nioaque, Larissa Couto; e de Aral Moreira, Vera Jane.





Além de reconhecer o importante papel da mulher no seio familiar e no contexto social, sobretudo sua ascensão em todos os setores do mercado de trabalho e em atividades profissionais, esta entidade que representa os 79 municípios do Estado, exalta a atuação feminina no poder público estadual e nacional, apontando principalmente sua competência administrativa e agilidade política à frente das questões de interesse da sociedade, mesmo ainda diante de resistências e preconceitos”, diz trecho de um texto lido pelo cerimonial.

A Assomasul reconhece que, apesar de a representação feminina na política ainda ser muito pequena, a mulher tem se destacado de forma efetiva à frente da administração pública nas três esferas de governo, sobretudo, com atribuições importantes nos poderes constituídos.





“A presença da mulher nas instituições atinge hoje um novo patamar de representação política, pois, além de ocupar cargos dos mais expressivos em Brasília, como no Palácio do Planalto, ministérios e no Congresso Nacional, ela está presente também nas bases administrando os municípios e atuando na Assembleia Legislativa e nas Câmaras de Vereadores”, destacou.

As entre as homenageadas, Mara Caseiro lembrou que foi a primeira mulher a ser vereadora, presidente da Câmara Municipal e prefeita de Eldorado.





“Hoje, sou a primeira mulher a ser líder do Governo na Assembleia”, acrescentou, ao falar da existência da discriminação e das dificuldades da participação da mulher em cargos eletivos.





Ela cobrou maior participação da mulher na política apesar de reconhecer as dificuldades. São grandes desafios, mas vale a pena”, emendou, ao parabenizar o presidente da Assomasul, Valdir Júnior, pela sensibilidade em realizar o ato solene.

A prefeita de Rhaíza Matos também falou dos obstáculos enfrentados diante de tanto preconceito, principalmente pelo fato de ser jovem. “Não é fácil, mas quando a gente quer tudo é possível”, disse, ao parabenizar a todas as mulheres presentes ao ato e agradecer ao presidente da entidade pela homenagem.





Durante discurso, Luciana Azambuja informou que o governador Reinaldo Azambuja assinou pela manhã dois decretos: instituindo o MS Fronteiras e o Mulheres em Movimento.





As normas fortalecem o combate à violência de gênero, além de promover políticas de igualdade e empoderamento.





O decreto Mulheres em Movimento promove viagens aos municípios sul-mato-grossenses, com visitas técnicas aos órgãos governamentais e reuniões com representantes da sociedade civil organizada, com objetivo de aproximar a população das políticas públicas para mulheres e avançar na interiorização das ações desenvolvidas pelo Executivo estadual.





O trabalho já tem visitas agendadas para Dourados, Rio Brilhante, Bela Vista, Jardim e Porto Murtinho no mês de março, e para Coxim, em abril.





Durante o encontro, os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura) e Sérgio Murilo (Gestão Estratégica), ressaltaram a importância do protagonismo feminino tanto na política como na sociedade.





Murilo reforçou a disponibilidade do Governo em atuar no fortalecimento de pautas voltadas ao empoderamento feminino. “Esse dia representa as conquistas das mulheres, que ainda está longe de concretizar tudo que elas merecem. Mas o Governo do Estado, e nós na Secretaria de Governo, estamos à disposição e unindo esforços para fazer com que as políticas públicas voltadas as mulheres possam avançar cada vez mais”.





“Devemos, todos os dias, celebrar as mulheres e suas conquistas, mas mais do que isso, temos que ter a capacidade de entender a atenção diária em relação à desigualdade”, ressaltou Riedel.









Por: Willams Araújo