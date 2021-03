AMPLA VISÃO| Pandemia e Lula antecipam a corrida eleitoral

MOROSIDADE: É a marca da tramitação de projetos no Congresso. Um exemplo: ainda em 2011 o deputado federal Marçal Filho apresentou proposta para reverter a discriminação salarial sofrida pelas mulheres nas mesmas atividades dos homens ( no Japão elas ganham 30% menos). Só agora o projeto foi pautado para votação na próxima semana no Senado.





LEGISLAR na Câmara e Senado não é fácil. Não depende apenas da capacidade dos parlamentares e sim de vários fatores, inclusive da chamada burocracia legislativa. Eles compensam a frustração da falta de visibilidade pela busca de recursos e obras junto aos ministérios e órgãos federais. Aliás, foi prometendo isso que eles se elegeram.





VISÃO: Para o eleitor mediano, o conceito de competência parlamentar é materializado pelas soluções de velhos problemas que afligem sua cidade ou região. Ele se liga muito mais na praticidade da conduta de seu representante, no agir, do que na intelectualidade. O eleitor não quer discutir o sexo dos anjos. Simplesmente quer resultados e ponto final.





REPRESENTAÇÃO: O sistema atual é cruel. Você elege em quem não votou. Só 5% dos eleitos na Câmara se elegeram com votos próprios. Dos 27 mil postulantes apenas 513 se elegeram – enquanto 51% dos eleitores votaram em candidatos derrotados. Resta a pergunta: será que você eleitor está sendo bem representado na Câmara Federal?





A SITUAÇÃO do deputado estadual é mais cômoda; seu universo de ação é menor e as relações com o poder mais fáceis. O contato pessoal com segmentos sociais diferentes ajuda na popularização de sua imagem e no acolhimento de ideias de projetos. O deputado Londres Machado (PSD) jamais cogitou em trocar Campo Grande por Brasília. O tempo provou seu acerto.





DEPUTADOS & AÇÕES: Paulo Correia (PSDB); mantém a agenda de sessões e lança a Consolidação das Leis Estaduais Tributárias de MS; Zé Teixeira (DEM): pede ajuda para aquisição de tomógrafo para Itaporã; pede construção de duas pontes de concreto na MS-27 em Itaporã; viu atendido seu pedido para recuperar a MS-274 Lucas de Lima (Sol): aprovado em 1ª. discussão seu projeto para constar os fones de emergências nas faturas dos serviços públicos para casos de violência doméstica. Neno Razuk (PTB): conseguiu a doação de um veículo à Assomar (Itaquiraí); 4 veículos novos da Sejusp para Miranda e destacou as ações para incluir os jovens no mercado de trabalho.





UM PARTO: É a mudança na lei eleitoral, (até um ano antes das eleições). Devido a reclamação no pleito de 2020 (nanicos elegeram só 1,1% dos vereadores, ante 2,4% em 2016) fala-se na volta das coligações para ajudar as siglas menores que somam votos na aliança para divisão das cadeiras. Lembrando: em 1986 havia só 12 partidos; em 2018 eram 30 e em 2018 ‘apenas’ 24.





DISTRITÃO: Outra novidade aventada, mas criticada pelos seus efeitos. Nele são eleitos os candidatos mais votados e ponto final. Não interessa no caso a performance do partido. O sistema ajudaria a perpetuar lideranças nos Estados e partidos, inibindo a renovação. Sinceramente, conciliar os interesses de todos os grandes partidos é difícil.





É JUSTO? A nossa legislação tem o candidato suplente de senador como o sucessor legítimo do mandato no caso de morte ou impedimento do titular. O 1º suplente ganha o restante do mandato. Um presentão. Mas há quem defenda a tese de que o justo seria o candidato 2º colocado assumir, pois foi ele quem se envolveu diretamente na disputa.





PERGUNTA-SE: A pandemia provocará em cada um de nós a conscientização de que apenas a somatória das mudanças individuais poderá desaguar num mundo melhor? Na busca da felicidade e sucesso seremos mais humildes, menos egoístas, mais pacíficos e menos ambiciosos? Quantos de nós revisaremos pensamentos e atitudes?





COMPARANDO: Em cada ser humano uma atitude. Noticiei aqui que o ex-prefeito Waldeli (MDB) de Costa Rica, após a experiência do covid-19, anuncia sua disposição de percorrer o Estado como pré-candidato ao Governo. Na outra ponta questiono: será que o vice-governador Murilo (DEM), também atingido pelo coronavírus, terá alguma motivação extraordinária para seguir na política?





AÇÕES & DEPUTADOS: Barbosinha (DEM): Alertou para possível exclusão de Dourados do traçado da Ferroeste; projeto obrigando hospitais a comunicar os casos de violência contra idosos e crianças. Mara Caseiro (PSDB): pediu perfuração de poço artesiano no assentamento Tamakavi (Itaquiraí ); pede melhorias nos aeroportos de Costa Rica e Naviraí. Capitão Contar (PSL): pede à Aneel suspensão de eventuais aumentos da tarifa; questiona o rito de tramitação das matérias na Casa. Antônio Vaz (REP): Pediu ajuda ao Governo ao Hospital Regional de N. Andradina; destacou a a conscientização sobre as inflamações intestinais; pede multa aos condomínios omissos nos casos de maus tratos de animais.





‘BACANA’: O Brasil pagará como fiador, via do BNDES - R$1 bilhão e 160 milhões da dívida da Venezuela e Moçambique – não pagos - junto a um banco Suíço nos Governos do PT para obras por empreiteiras brasileiras. O dinheiro sairá do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Como diz Fernando Gabeira: “O que é isso companheiro”?!





NA MÍDIA: Pretendentes ao Governo em 2022, o ex-governador Puccinelli (MDB) e o senador Nelson Trad (PSD) enfrentam problemas na justiça. Sem entrar no mérito, já se questiona sobre as eventuais consequências até o início do período eleitoral. Até lá – chuvas e trovoadas – mas esses casos habitam o imaginário popular. Sabe como é...





‘ASTRÓLOGOS’ da política local tem se arriscado com previsões nas redes sociais. Dividem-se entre os que vislumbram a mesmice pela força dos grupos que detém os maiores partidos e aqueles que apostam em mudanças, mas sem argumentos palatáveis. Neste ponto recordo que nas eleições majoritárias locais os temas nacionais não tem influenciado. Mas convém não abusar.





‘QUEDA LIVRE’: As pesquisas do ‘Data Folha’ e do ‘Instituto Ranking’ mostram a perda de apoio ao presidente Bolsonaro pela sua postura na pandemia. Não aprendeu a lição com Donald Trump que tinha posição confortável (antes do Covid) ancorado no bom desempenho da economia. Para piorar a situação dele - o fator Lula antecipou a corrida sucessória. E Bolsonaro mudará?





DEPUTADOS & AÇÕES: Cabo Almi (PT): pediu suspensão protesto em cartório de contas de energia elétrica; a sinalização da Av. Guaicurus; volta urgente do Hospital de Campanha. Gerson Claro (PP): aprovada a sua PEC alterando o rateio do ICMS em prol da educação dos municípios. Marçal Filho (PSDB): Tem apoio das Mães de Anjo ao seu projeto sobre perda gestacional; homenageou a bióloga e biomédica Karla Leal com o troféu Celina Jallad. Evander Vendramini (PP): pede a volta dos testes rápidos ‘drives-thru’ contra o Covid-19: visitou a Cedeg-Apae entregando cestas básicas.





ZÉ DIRCEU: ( ) ...Estaria o país disposto a uma nova aventura tipo Sergio Moro, que não escondeu seu autoritarismo e desprezo pela legalidade, ou Luciano Huck, ambos sem nenhuma experiência executiva? DEM e o PSDB estariam dispostos a renuncia a uma candidatura viável para apoiar Huck, Mandetta ou mesmo Ciro Gomes, este de centro-esquerda acostando o alambrado da direita, como diria Brizola? ...( - )





ANTÔNIO BRITO: ...( - )...os 19 meses que temos pela frente até as eleições não serão um desfile triunfal do discurso de Lula. As razões que derrotaram o PT continuam presentes em grande parte da sociedade brasileira – da frustração com a corrupção institucionalizada ao desastre econômico do Governo Dilma...(- ). (ex-governador do RS).





NA INTERNET:





O Queiroga disse que dará continuidade ao trabalho do Pazzuello. Tamufu!





Quem vê as barbas do vizinho arder, põe as suas de molho. (Machado de Assis)





O noticiário é autoexplicativo. Enquanto Bolsonaro troca o Ministro da Saúde, a Rede Globo anuncia a volta da novela ‘Salve-se quem puder”...





Estamos no carro dos pamonhas, morrendo de medo, numa estrada que parece não ter fim, esburacada, enlameada – e trafegamos em velocidade máxima no escuro. Não há freio, o volante sumiu e, atados, esperamos.





Gabigol indo ao cassino para jantar me lembrou o tempo em que a gente comprava a Playboy só para ‘ler as entrevistas’.





Haverá contágio na loucura? (Lima Barreto)





A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem pra pescar. (Manoel de Barros)





Antigamente o pessoal ia com Deus. Agora prefere o Uber. (Fraga)





Chega uma hora na vida que você vê que essa hora nunca chega. (Carlos Castelo)