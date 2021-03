ALEMS| Pautada votação de seis projetos na Ordem do Dia desta terça-feira (16)

Está prevista a votação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 3/2020 , de autoria do deputado Gerson Claro (PP) e assinado por outros 13 parlamentares. O documento altera a redação do parágrafo único, do artigo 153, da Constituição do Estado. O dispositivo trata das regras do rateio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) arrecadado pelo Estado e de participação dos municípios. A proposta conta com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).