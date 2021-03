A Cassems é uma empresa construída com a força das mulheres!

Na Caixa dos Servidores, a força de trabalho feminina é um dos pilares para o sucesso da empresa

Neste dia 08 de março, a Cassems reitera o compromisso com o bem-estar e desempenho profissional de suas colaboradoras e beneficiárias. De acordo com o setor de Recursos Humanos, 73,89% da equipe de funcionárias são mulheres. Ainda, de acordo com os registros do plano de saúde, 55% da carteira de beneficiários também são mulheres.





Vanêssa Trivelatto, gerente do setor de Recursos Humanos, salienta que a empresa cresce cada vez mais, com colaboradoras alinhadas aos seus valores. “Crescemos na liderança quando crescemos com a equipe. Coletividade, respeito à diversidade, afeto e solidariedade são fundamentais”





A Cassems está sempre atenta às questões de gênero. Em 2020, concluiu o estudo pioneiro sobre os custos da violência contra a mulher para o plano de saúde. O projeto, que avalia os custos da violência contra a mulher no plano de saúde, foi feito em parceria com Organização das Nações Unidas para as Mulheres (ONU Mulheres), Organização Pan-Americana para as Mulheres (OPAS) e com a Xaraés Consultoria e Projetos. Com uma pesquisa inédita no Brasil e no mundo, o trabalho foi desenvolvido entre agosto de 2018 e março de 2019.





O objetivo do projeto, intitulado “Mulheres têm valor, violência tem custo”, é elaborar metodologias e instrumentos para coleta de dados para pesquisa sobre custos econômicos no atendimento às mulheres em situação de violência, realizados nas unidades de atendimento da Caixa dos Servidores.









ASSECOM