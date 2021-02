TRÊS LAGOAS| Secretário de administração recebe vereadores para tratar sobre candidatos do Processo Seletivo considerados inaptos temporários

Na tarde desta segunda-feira (15), o secretário de Administração, Gilmar Tabone, juntamente com o Diretor de Recursos Humanos Pedro Otávio Cavalcanti, se reuniram com vereadores representantes da Câmara Municipal, para tratar da convocação de selecionados no Processo Seletivo de Professores para a Prefeitura Municipal - 2020 que foram considerados inaptos temporários pelo Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – Sesmt.





Representando os 17 vereadores, o líder do Poder Executivo Municipal na Câmara, Tonhão (MDB), professor Nego Breno (PDT) da Comissão de Educação e o Doutor Issam Fares Junior (Podemos) da Comissão de Saúde, provocaram o município a prestar esclarecimentos sobre o assunto que vem circulando nas redes sociais.





Conforme Tabone, o que ocorre é que, dos 320 selecionados no Processo Seletivo, nesta primeira chamada, 18 foram considerados inaptos temporários perante Decretos Municipais que dispõem sobre o afastamento funcional presencial dos servidores pertencentes aos grupos de risco, ou seja, pessoa que tenham comorbidades pré-existentes que são sensíveis à contaminação por coronavírus (diabetes, obesidade e outros), bem como os maiores de 60 anos e as gestantes, devido a Pandemia do Novo Coronavírus.





“Não há preconceito ou qualquer outra situação de discriminação, apenas o cumprimento de um Decreto. Vale lembrar que as aulas retornarão no dia 1º de março de forma híbrida, ou seja, 50% presencial e 50% telepresencial, e essas pessoas, perante o Decreto, não teriam condições de saúde para assumir a sala de aula nesse período de pandemia”, enfatizou Tabone.





No entanto, foi ressaltado na reunião que a Administração e o Jurídico do Município já vinham estudando a possibilidade da revogação da determinação, haja vista o avanço da vacinação contra Coronavírus, bem como as ações de prevenção à proliferação da doença no município que vem sendo gerenciadas pelo Comitê Covid-19 formado por diversos órgão e sociedade comum e organizada dos diversos setores afetados pela pandemia.





Tonhão, por sua vez, destacou que o papel dos vereadores é atender ao povo e trabalhar em conjunto com o Executivo. “Viemos aqui fazer essa provocação em nome dos 17 vereadores, para obter uma resposta do Município quanto a essa situação. Com isso, foi conquistada uma solução em sua plenitude, já que alinhamos com o secretário e o Prefeito a revogação desse decreto e, consequentemente, abrindo a possibilidade dessas 18 pessoas serem reavaliadas e poderem assumir o cargo que conquistaram perante o Processo Seletivo”, comentou.









ASSECOM