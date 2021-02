TRÊS LAGOAS| Patrulha mecanizada equipada com ensiladeira auxilia pequenos produtores rurais da região da Pedreira no Município

O produtor de leite José Leal é um dos mais recentes moradores da zona rural de Três Lagoas a receber os benefícios da Patrulha Mecanizada em sua propriedade. A equipe do Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) está em seu sítio realizando a silagem de pés de milho.





Com uma demanda de aproximadamente 120 litros de leite por dia, “Seu Zezinho” está aproveitando a época chuvosa em que o gado está se alimentando de pastagem, para preparar alimento a ser utilizado nos tempos de seca, de modo a não deixar cair a produção.





A patrulha executa o trabalho em uma área de 1,8 hectares, o que vai ter um rendimento de 60 toneladas de silagem.





O secretário da pasta, Celso Yamaguti, acompanhou o trabalho no sítio de “Seu Zezinho” e destacou a vantagem da utilização do equipamento. “A ensiladeira é mais um reforço que o pequeno produtor rural tem pela Patrulha Mecanizada, já que é um maquinário caro para se adquirir ou alugar por empresas especializadas. Este nosso serviço também é um incentivo ao sitiante que vive de sua produção e colabora com a economia local”, observa Celso.





O produtor só teceu elogios à equipe. “Serviço perfeito, a equipe é muito caprichosa, e não posso esquecer o atendimento no Departamento, sempre atencioso e com respeito. Nós temos uma grande carência de mão de obra rural, preços altos de qualquer serviço e tantos outros desafios que o homem do campo enfrenta nos últimos anos. Esta patrulha mecanizada nos auxilia muito e não nos deixa parar. Parabéns a todos”, disse “Seu Zezinho”.





A ensiladeira é acoplada ao trator que percorre a lavoura para colher e triturar os pés de milho. Após ser transformado em silagem, ficará coberto e reservado por aproximadamente 30 dias, com utilização de inoculante. Este produto auxilia no processo fermentativo da silagem fazendo com que ocorra de forma mais rápida e melhor. Além disso, promove uma maior estabilidade à forragem, se tornando um ótimo alimento para o gado.





Serviço





A Patrulha Mecanizada está a disposição dos pequenos produtores rurais da região de Três Lagoas. Quem quiser solicitar o trabalho, pode entrar em contato com o Departamento de Agronegócio, localizado na Rua Munir Thomé, 949 – Centro ou pelo telefone; (67) 3929-9965.