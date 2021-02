TRÊS LAGOAS| Fiscalização "De Olho no Coronavírus" realiza 30 abordagens em bares, conveniências e locais de festas neste final de semana no Município

Mesmo com decreto da não realização do Carnaval em Três Lagoas, o final de semana foi agitado para a equipe da Vigilância Sanitária, em conjunto com Forças de Segurança Pública, que realizaram mais uma operação com o intuito de evitar aglomerações que colaboram com a proliferação do Coronavírus.





De acordo com o diretor de Vigilância Sanitária, Cristovam Bazan, 30 abordagens foram realizadas em bares, conveniências e locais de festas com aglomerações. “Atendemos a denúncias que nos levaram a estes locais onde não só abordamos o local como os mesmos foram encerrados no ato da fiscalização”, disse.





A ação aconteceu no sábado e domingo (13 e 14) e contou com a participação da Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Polícia Militar Ambiental (PMA), Ministério Público Estadual (MPE) e Conselho Tutelar e outras entidades representantes da sociedade civil organizada.





“Mesmo com o decreto da não realização do carnaval na Cidade, percebemos um aumento na aglomeração de pessoas e é importante ressaltar que a Pandemia não acabou e a população deve se prevenir, já que o primeiro passo para o aumento dos números de casos positivos e internações é o não cuidado com os entes queridos e as pessoas próximas”, finalizou.





