TRÊS LAGOAS| Feirantes se emocionam ao conhecerem a nova Feira Livre a convite do prefeito Angelo Guerreiro

O prefeito Angelo Guerreiro convidou os feirantes de Três Lagoas para, na manhã deste sábado (20), conhecerem a obra na nova feira. Os feirantes foram divididos em grupos para não haver aglomeração. Foi um momento de muita emoção e surpresa.





“O objetivo deste encontro é de que os feirantes tenham uma ideia de como será a feira de Três Lagoas, e para que eles já comecem a se organizar com a Associação e tomem todas as providências para quem em breve possam trabalhar neste local tão sonhado”, afirmou Guerreiro.





Uma das feirantes que foi conhecer a obra foi Lindamar Rodrigues. “Eu não esperava que isso um dia fosse acontecer, agora estou podendo andar aqui dentro e sonhar com o meu futuro trabalhando aqui. Estou me sentindo confiante e muito feliz”.





Maria Aparecida, que é feirante há 30 anos, agradeceu dizendo: “só tenho a agradecer ao prefeito Guerreiro. Ele está de parabéns por pensar em nós que estamos aqui todo sábado, enfrentando sol, chuva, ventanias, passando por tantos problemas para garantirmos o nosso sustento. Hoje estamos aqui, vendo o nosso sonho que será realizado. Não tenho palavras para agradecer”.





A Feira terá espaço para 200 feirantes, para que possam trabalhar aos sábados pela manhã e também realizar as feiras noturnas. O local também possuirá uma praça de alimentação e palco para apresentações culturais.





O secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Adriano Barreto, comentou sobre o andamento da obra. “A construção da feira que continuou mesmo durante o período de pandemia, com número reduzido de servidores e as dificuldades na compra de materiais, ainda está dentro da data de entrega, que tem o limite para agosto deste ano. Porém, estamos trabalhando para que seja entregue em 15 de junho, aniversário de Três Lagoas”.





A presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, Ahmed Fuad Saleh participou dos grupos de visita e comentou “agora teremos que nos organizar e trabalhar duro para que as coisas caminhem bem na nossa mudança para esse local. Estamos muito felizes e é emocionante poder imaginar o quando poderemos atender bem os nossos clientes nesse espaço que ficará lindo e aconchegante”.





Após a visita com os feirantes, o prefeito Angelo Guerreiro também recebeu os vereadores para conhecerem o local. Os vereadores que se reuniram para verem a obra e saberem mais sobre a Feira Central foram Cassiano Maia, Tonhão, Marcus Bazé, Silverado, Issam Fares Junior, Sargento Rodrigues, André Bittencourt Charlene, Marisa Rocha, Sirlene e Sayuri Baez.





Também estiveram presentes o Toniel Fernandes, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) e José Aparecido de Moraes, chefe de Gabinete.





A OBRA





A Feira Central já está com 60% do projeto concluído, e conta com 5.500 metros quadrados de área construída. O espaço contará com um total de 200 boxes e 36 unidades de Espaços Gourmets, além de 130 vagas de estacionamento, depósito, área administrativa, e banheiros feminino e masculino.





O local trará mais qualidade e conforto aos feirantes do município, pois criará um local fixo para comercialização de seus produtos, o que contribuirá para fomentar a produção do agronegócio local, viabilizando e incentivando a permanência das famílias rurais no campo, propiciando, ainda, o aumento da renda das comunidades e geração de novos empregos.





ASSECOM