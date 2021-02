TRÊS LAGOAS| Farmacêuticos participam de reunião com equipe do PROCON Municipal

Mais uma reunião para estreitar as relações com fornecedores do Município foi realizada nesta segunda-feira (22) pelo novo assessor especial do PROCON TL, Luiz Akira e sua equipe. Desta vez os farmacêuticos de Três Lagoas foram os convidados.





Orientações sobre precificações, vencimento de produtos, forma de pagamento, trocas e devoluções foram dadas durante o encontro, além da importância do Código de Defesa do Consumidor e do adesivo ser deixado em local visível com o número do Disk Denúncia.





DÚVIDAS, QUESTIONAMENTOS E RECLAMAÇÕES





Questionamentos e dúvidas foram feitas durante o encontro por parte dos fornecedores que foram respondidas pelas fiscais presentes, que também abordaram os tipos de reclamações recebidas pelo órgão.





Outro ponto levantado pela equipe durante a reunião foi a presença de um profissional farmacêutico durante todo o período de expediente.





“Reforçamos aos presentes qual a melhor conduta do profissional perante o seu cliente, como ter um farmacêutico presente em horário integral da farmácia, por exemplo. Em caso de horário de almoço o farmacêutico pode ser substituído por outro cobrindo-o naquele período”, disse a fiscal de Defesa do Consumidor, Tatiana de Souza Sá.





Ao final da reunião um exemplar do Código de Defesa do Consumidor e um adesivo com o número do Disk Denúncia foram entregues a todos os presentes.









