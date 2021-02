Senadora Soraya reúne-se com diretoria da Assomasul e apresenta fórum MS Certo

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) reuniu-se, nesta segunda-feira (22/02), em Campo Grande (MS), com a diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), para alinhar uma maior aproximação com as 79 prefeituras do Estado.





Além disso, o encontro também serviu para a parlamentar apresentar o “Fórum de Integração MS Certo”, uma iniciativa dela e do PSL no Estado para debater as demandas prioritárias e políticas públicas nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento, habitação, segurança, mobilidade urbana, esporte/cultura e infraestrutura em todo o Estado.





“Pretendo ser a senadora que vai atuar junto aos municípios sul-mato-grossenses, atendendo as demandas de cada um deles”, declarou Soraya Thronicke, apresentando o “MS Certo” e informando que, entre os meses de março e dezembro, serão realizadas reuniões nas cidades-sede das regiões geopolíticas do Estado – Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Paranaíba, Região do Pantanal (Corumbá, Aquidauana e Miranda), Ponta Porã, Naviraí, Jardim, Ivinhema e São Gabriel do Oeste e Coxim.





Ainda conforme a senadora, o Fórum tem caráter itinerante e conta com a participação de prefeitos, vereadores, lideranças empresariais, além de técnicos e profissionais convidados, com objetivo de levantar informações a respeito das necessidades de cada região, seus municípios e as comunidades. “O projeto também pretende atuar junto à Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) e ao Executivo Federal em busca de recursos e parcerias que atendam às demandas dos municípios como o Programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações”, completou.





Ela revelou que, no âmbito do Fórum, serão criadas as Rotas da Integração regionais e estimulada a formação da Frente Parceiros da Integração, unindo empresários, artistas, intelectuais, profissionais liberais, órgãos, entidades e instituições para que possam contribuir com campanhas publicitárias de cunho institucional em relação às potencialidades do Estado.





Participam da reunião o presidente da Assomasul, Valdir Junior (prefeito de Nioaque), e os prefeitos de Porto Murtinho, Nelson Cintra, de Bodoquena, Kazuto Horii, de Jardim, Clediane Areco, de Bela Vista, Reinaldo Piti, de Sonora, Enelto Ramos, de Itaporã, Marcos Paco, e de Costa Rica, Cleverson dos Santos.





Ainda nesta segunda-feira, a senadora reúne-se com o presidente do TJMS, desembargador Carlos Eduardo Contar, com o presidente da Famasul, Mauricio Saito, com o presidente da Fecomércio-MS, Edson Araújo, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, com o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, e com o presidente da Câmara de Vereadores da Capital, vereador Carlão.









ASSECOM