Sebrae/MS e Fundect abrem processo seletivo com bolsas de até R$ 3 mil

Edital oferta seis vagas para os municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para uma chamada pública que visa selecionar bolsistas para atuarem no atendimento a startups de Mato Grosso do Sul. O edital, iniciativa do Sebrae/MS, em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect), foi publicado nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial do Estado.





Segundo a publicação, a Chamada Fundect/Sebrae 01-2021 Living Lab V irá selecionar seis bolsistas para atender ao Living Lab MS, laboratório de inovação iniciado pelo Sebrae em parceria com instituições públicas e privadas do Estado.





Os selecionados vão auxiliar na ampliação e no acompanhamento de novos negócios escaláveis e replicáveis para o desenvolvimento, a criatividade, a ciência, a tecnologia e a inovação, dando suporte de negócios para que empreendedores desenvolvam startups, fundamentais para proporcionar o crescimento de Mato Grosso do Sul.





As vagas são para os municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Ao todo, são cinco oportunidades para ensino superior, com bolsas de R$ 3 mil, e pela primeira vez, a parceria abrange uma vaga para ensino médio, com bolsa de R$ 2,5 mil. Os profissionais devem atender ainda a requisitos técnicos exigidos pelo edital.





Inscrições





As inscrições vão até o dia 08 de março, e devem ser feitas no Sistema SigFundect ( www.fundect.ms.gov.br ). Mais informações sobre o edital no site do Living Lab: www.livinglabms.com.br









ASSECOM