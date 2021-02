Presidente da Aprefex-MS destaca importância da campanha de filiações da entidade

O presidente da Aprefex-MS (Associação dos Prefeitos e Ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina voltou a destacar esta semana a importância da campanha de novas filiações visando o fortalecimento da entidade.





Aproveitando a oportunidade de falar durante assembleia-geral de prefeitos, na última terça-feira (23), na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, Caravina disse que a diretoria da Aprefex-MS está trabalhando forte no sentido de ampliar o quadro de filiados e convidou novos gestores a aderirem ao projeto.





Ele explicou que embora a Aprefex-MS tenha nascido dentro da Assomasul, tem papel distinto da Associação que cuida dos interesses dos municípios, pois defende a pessoa dos prefeitos e ex-prefeitos.





Além do importante papel jurídico da entidade, o dirigente também falou sobre o empenho da diretoria em torno do crescimento da associação, citando como exemplo, a Adepol (Associação dos Delegados de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), a qual pertenceu, que começou pequena e hoje dispõe de boa estrutura física, incluindo área de lazer, e outros setores para atendimento aos associados como médico, dentista, etc.





A princípio, segundo ele, a estrutura da entidade permite o apoio aos associados nas questões jurídicas e administrativas referentes aos mandatos exercidos, mas o objetivo é ampliar esse leque de atendimentos tanto na área social, assistência médica, esportiva, representativa, dando vez e voz a todos junto a sociedade.





Caravina disse ainda que a Aprefex-MS tem legitimidade, de propor ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), apresentar propostas de alteração de legislação estadual, solicitar e propor demandas junto ao TCE-MS Tribunal de Contas do Estado), entre outras atribuições.





O dirigente tem percorrido o Estado em busca de novas filiações e recentemente conseguiu a adesão dos prefeitos Delegado Cleverson (Costa Rica) e Germino Roz (Batayporã). O desejo da diretoria é ultrapassar 100 filiados em breve.





Por: Willams Araújo