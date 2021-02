Prefeita de Água Clara procura a Fundação Chapadão na intenção de implantar a cultura da soja em seu município

Em busca de desenvolvimento a Prefeita Gerolina Alves e o Vice-Prefeito Tião Ottoni visitaram a Fundação Chapadão.





A visita ocorreu no dia 05 de fevereiro e as autoridades daquele município se reuniram com dirigentes da Fundação Chapadão.





Na oportunidade eles percorreram parte do no centro de pesquisa agropecuário da entidade para conhecerem um pouco mais sobre o trabalho realizado, despertando assim ainda mais o interesse em implantação da cultura da soja em Água Clara.





Os dirigentes da Fundação Chapadão, o Presidente Ilton Henrichsen e o Diretor Executivo, André Piesanti lembraram os visitantes que a entidade já detectou variedades de soja que são produtivas na região de Água Clara, como vem ocorrendo nas proximidades do Distrito de Bela Alvorada, em Paraíso das Águas.





A intenção inicial é montar um campo experimental próximo da cidade de Água Clara, em parceria com a Prefeitura e produtores daquele município, para comprovação da viabilidade da soja naquelas terras.





“A implantação da soja na região de Água Clara será fundamental para a reforma das pastagens, implantação definitiva da cultura e para promover maior desenvolvimento econômico e social”, disse a Prefeita Gerolina Alves.





Na reunião estiveram presentes, além do presidente da Fundação Chapadão, Srº Ilton Henrichsen e André Piesanti - Diretor Executivo, o Dr. Jefferson Luís Anselmo - Pesquisador Fitotecnia e os agricultores no município de Água Clara, Ricardo Catarim e Marcelo Catarim.

ASSECOM