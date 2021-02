PP EM AÇÃO: Evander recebe Joaquim Passos vice-prefeito de Aquidauana e lideranças do MS

Na tarde desta quarta-feira 24 de fevereiro, na sede regional dos Progressistas, o deputado Estadual Evander Vendramini recebeu a visita do vice-prefeito de Aquidauana Joaquim Passos. Nascido e criado em Aquidauana, o empresário Joaquim Passos da Silva Neto, de 52 anos, foi um reforço de peso na disputa pelo Executivo da cidade. Sem nunca ter se filiado a partido político ou disputado um cargo eletivo, Passos escolheu o Partido Progressista como agremiação e se elegeu vice-prefeito na chapa com Odilon Ribeiro – PSDB, ambos obtiveram 73,33% dos votos validos. Joaquim Passos teve o apoio incondicional do presidente regional do Progressistas , o deputado estadual Evander Vendramini.





Além de Joaquim Passos, o deputado também recebeu a visita de várias lideranças do MS.





Evander escreveu em suas redes sócias; “Tarde muito produtiva na sede regional dos Progressistas. Atendi os vereadores de Iguatemi Carolina Mendes de Moraes Vasconcelos, Miriam Krenczynski e Ricardo Ribeiro de Souza.





Em seguida, conversei com os vereadores de Corumbá Alexandre Vasconcellos e Manoel Rodrigues. Também me reuni com o presidente do PP de Rio Negro, Vanderlei Alves de Amorim, mais conhecido como De Amorim.





Depois, recebi os vereadores progressistas de Porto Murtinho, Helton Atele e Aline da Assistência. Para finalizar, estive com o vice-prefeito de Aquidauana, Joaquim Passos.





Durante as visitas, discutimos demandas dos municípios, destinação de emendas parlamentares, apoio recíproco, entre outros. Muito bom ter essa aproximação com representantes das cidades do interior para seguirmos construindo um Mato Grosso do Sul cada dia melhor”.





ASSECOM





