Pátio Zero: Primeiro leilão do ano é finalizado com todos os veículos arrematados

Todos os veículos disponíveis no primeiro leilão do ano realizado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), foram arrematados na última sexta-feira (05). No total, 28 carros e 156 motocicletas foram vendidas e devem voltar a circulação.





Para o coordenador de leilão do Departamento, Túlio Brandão, o sucesso da medida credencia o órgão para a realização de novos leilões nos próximos meses.





“Considerando que a realização do leilão foi priorizada pelo Governo do Estado, esse primeiro edital atingiu as expectativas, obteve boa aceitação e grande procura, repercutindo no fechamento do certame com todos os lotes arrematados. Acredito que os próximos alcançarão o mesmo resultado a fim de conquistamos o grande objetivo: zerar os pátios do órgão”, afirmou.





Durante os dias que antecederam ao fechamento do leilão, os interessados em adquirir veículos puderam verificar in loco as condições dos carros e motos ofertados. O pátio na esteve aberto para visitação, de 02 a 04 de fevereiro.





Todos os veículos ofertados no leilão foram apreendidos por estarem com as taxas em atraso e possuíam condições de permanecer circulando pelas vias. A previsão era que fossem arrecadados R$ 233.385,00, mas ao ser finalizado o leilão, foi arrecadado um total de R$ 644.032,00.





“Todo o valor arrecadado com os leilões é revertido para a sociedade, por meio de melhorias nas agências e sinalização de trânsito”, comenta o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade.









Por: Viviane Freitas, Detran