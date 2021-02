PANDEMIA| MS ultrapassa os 180 mil infectados pelo coronavírus

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca dos 180 mil infectados pelo coronavírus. O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 26, trouxe a confirmação de que já somamos 180.058 pessoas infectadas pelo vírus. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 914 novos casos.





Desse total de casos confirmados, 8.626 pessoas estão e tratamento. 8.032 estão em casa, em isolamento. Porém, 594 precisaram de internação. 307 ocupam leitos clínicos e outras 287 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.





Apesar dos números preocupantes,168.139 infectados conseguiram se recuperar.





O boletim ainda trouxe a triste informações de que mais 23 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Com isso já totalizamos 3.293 óbitos do início da pandemia até agora.





Das mortes registradas sete eram de campo-grandenses, três de Dourados, dois de Corumbá. Aquidauana, Paranaíba, Caracol, Porto Murtinho, Miranda, Iguatemi, Eldorado, Rochedo, Itaquiraí, Água Clara e Três Lagoas registraram um óbito cada.









Por: Katiuscia Fernandes