Noite de sexta-feira teve 5 lugares fechados e 253 "na rua"

Durante a fiscalização do toque de recolher em Campo Grande, a partir da noite de sexta-feira (26), 253 pessoas foram abordados pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) por descumprirem a medida restritiva imposta para frear os casos de contaminação da covid-19. Todas foram orientadas a voltarem para casa.





Além disso, cinco estabelecimentos comerciais foram autuados e orientados sobre o alvará de funcionamento, porém nenhum chegou a ser interditado.





O horário do toque de recolher vale das 23h até as 5h e na última noite a GCM fiscalizou 60 estabelecimentos e recebeu 39 denúncias por telefone. Ninguém chegou a ser encaminhado à delegacia por descumprir a medida sanitária.





No trânsito foram abordados 175 veículos, sendo 150 carros e 25 motocicletas. Dois condutores foram pegos dirigindo embriagados, sete se recusaram a fazer o teste do bafômetros, um estava com documento do carro vencido.





Além disso, três estavam conduzindo sem ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dois permitiram que pessoas não habilitadas dirigissem seus veículos. Um carro foi removido para o pátio do Detran e sete CNHs foram recolhidas.





Para denunciar quem desobedece o toque de recolher, festas clandestinas e aglomerações, ligue para o 153.









