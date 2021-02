Meteorologia prevê que fevereiro termine com tempo firme e temperaturas elevadas

A atuação de uma forte massa de ar seco sobre Mato Grosso do Sul está deixando as temperaturas elevadas e a umidade do ar bastante baixa. Essa condição deve continuar ao longo desta semana em grande parte do Estado.





A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de que pancadas de chuva de fraca intensidade retornem gradativamente a partir de sexta-feira (26). Mas a tendência é que as áreas de instabilidades se fortaleçam e tragam pancadas de chuvas mais significativas para todas as áreas a partir de 03 de março.





Para esta terça-feira (23) o tempo fica parcialmente nublado a claro, e pancadas isoladas de chuva podem ocorrer à tarde nas regiões norte e nordeste.





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 85% a 40% neste dia, e os ventos estarão fracos a moderados.





Com as temperaturas podendo registrar mínima de 18°C e máxima de 37°C no Estado, o tempo fica bastante abafado. Para a capital a variação está estimada entre 23°C a 32°C.









Por: Mireli Obando