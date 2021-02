Levantamento do Senar/MS projeta um aumento de 143% na venda de pescado para a próxima Semana Santa

Projeção considera o cultivo de peixes em propriedades atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial no estado.

Faltando pouco mais de um mês para a Semana Santa, a expectativa é positiva para o mercado de peixes em Mato Grosso do Sul. De acordo com levantamento realizado pelo Senar/MS, nas propriedades atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial a comercialização deve ser de 73 toneladas de peixe no período, aumento de 143% comparado às 30 toneladas do ano passado. Esse é o tema da editoria #MercadoAgropecuário desta segunda-feira (22).





O cálculo é feito junto a produtores rurais que recebem o suporte técnico da instituição, com base na quantidade de peixes com peso médio de 900 gramas e na previsão de que, até o feriado no início de abril, alcancem cerca de 1,3 kg, peso considerado ideal para venda.





“Muitos produtores programam as vendas para o momento, quando a demanda aumenta em torno de 100% em relação aos outros meses.”, ressalta o coordenador de ATeG Piscicultura, André Nunes.





Quando o assunto é preço pago no quilo do peixe a valorização acontece ao longo do ano. Na cotação oficial para a tilápia, por exemplo, em janeiro de 2020 o valor pago era de R$ 5,86 e em outubro registrou R$ 8,30, aumento de 42%.





Fique por dentro da cadeia produtiva da piscicultura no estado e conheça os programas de ATeG do Senar/MS. Acesse senarms.org.br









Por: Ellen Albuquerque