Lei: Inclusão de intérprete de Libra nos programas da rede pública de TV

Foi sancionada a Lei 5.631, de autoria do deputado estadual Pedro Kemp (PT), que determina a obrigatoriedade da inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras), pela emissora de televisão pública de Mato Grosso do Sul, na programação dos telejornais locais, nas peças publicitárias e programas institucionais do Governo do Estado, como forma de garantir o direito ao acesso à informação de pessoas com deficiência auditiva.





A nova regra, publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23), também deverá ser aplicada quando o conteúdo visual for reproduzido nas redes sociais ou em outras ferramentas tecnológicas disponíveis na internet. O Poder Executivo tem 90 dias para aplicar a lei.





Por: Heloíse Gimenes