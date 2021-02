Kotai, secretário de esportes e lazer de Bataguassu reivindica emenda parlamentar com o deputado Cabo Almi

Em reunião com o deputado Cabo Almi (PT), o secretário de esportes e lazer, João Carlos Kotai, da cidade de Bataguassu, protocolou e agendou a inclusão de uma emenda parlamentar no valor de 40 mil reais, que será destinada a reforma da quadra de malha e de bocha, localizada no Núcleo Esportivo do Jardim Acapulco.





Sem formalidades, Cabo Almi assegurou ao secretário Kotai que vai trabalhar para incluir esses recursos na próxima remessa e atender a comunidade ligada ao esporte, pois entende que esporte é saúde, é divertimento e lazer para os moradores do Acapulco em Bataguassu.





Nesta reunião que selou o protocolo para angariar os recursos da emenda parlamentar, estavam presentes também, Camila Franco, chefe de núcleo de lazer e William Gomes, chefe do núcleo de esportes da secretaria de esportes e lazer da cidade de Bataguassu, localizada na microrregião de Nova Andradina, divisa de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo.





ASSECOM