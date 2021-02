HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Não arrisque seu dinheiro, nem a saúde, dando vazão aos impulsos. Qualquer ação e movimentação financeira terá que ser bem pensada. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para esclarecer detalhes e plano de negócio de um empreendimento com amigos e rever seu papel na sociedade. Hora de pensar coletivamente e defender causas justas. Conexões internacionais. Novas amizades pela frente.





Touro - 21/04 a 20/05





Pense no seu legado e redirecione a carreira. Sentimentos profundos e empatia inspirarão mudanças e revoluções em sua vida. O domingo terá clima íntimo e foco nos investimentos futuros. Armazene forças e crie estratégias para lançar um projeto profissional inovador na próxima semana e fazer diferença no mundo. Com Mercúrio retrógrado, o encaminhamento será lento e respostas atrasarão. Novos rumos!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima carinhoso no amor diminuirá inquietudes. Aumente a sintonia com a espiritualidade e faça escolhas sábias. Apoio aos amigos, envolvimento com os acontecimentos coletivos, solidariedade e empatia marcarão este domingo. Vá com calma no planejamento de uma viagem. Com Mercúrio retrógrado, planos e prazos sofrerão ajustes. Evite julgamentos precipitados. Velhas crenças não terão mais lugar.





Câncer - 21/06 a 21/07





Renove o ambiente social e pense no seu futuro. Considerações profundas inspirarão mudanças significativas no lifestyle e na maneira de se relacionar. Domingo gostoso para cuidar da saúde, do corpo e criar um clima carinhoso no amor. Notícias de longe tocarão o coração e despertarão seus melhores sentimentos. Troque confidências e aprofunde um vínculo importante em sua vida. Empatia nas relações.





Leão - 22/07 a 22/08





Domingo gostoso na companhia dos filhos, ou de alguém especial. Os relacionamentos serão fontes de aprendizado e de crescimento nesta fase. Some forças, apoie amizades e abra novo caminho na carreira. Padrões de relação e planos para o futuro mudarão, significativamente. Esclareça sua posição, desfaça mal-entendidos, aprofunde vínculos e fortaleça sua rede. Conexões internacionais. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento para fortalecer vínculos familiares, resgatar relacionamentos do passado e planejar mudanças. O domingo será de trabalho. Elimine tarefas pendentes, arrume a casa e organize a agenda da semana. Proteger sua saúde e a dos outros será prioridade. Encurte distâncias nas relações com vídeo-chamadas e não se sinta só. Emoções fortes e clima mágico no amor, nesta noite!





Libra - 23/09 a 22/10





Comunicações estarão abertas neste domingo. Espere por novidades motivadoras e palavras carinhosas de irmãos. Planos de viagem, ou de atividade em outra localidade, ficarão mais definidos, hoje. Jogue a autoestima para cima, decida mudanças e desenvolva um projeto. Mercúrio retrógrado trará novos conceitos de prazer e reformulações de vida. Comece tudo de novo de outro jeito. Poder pessoal em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Faça contas, planeje compras e mantenha o orçamento equilibrado. Será prudente não contar com o ovo, antes da galinha botar. A busca por estabilidade e segurança inspirará reflexões e conversas num tom mais profundo com a família. Fase de resgates do passado e de novo começo no amor. Nesta noite, conversas objetivas e carinhosas trarão bons acordos e entendimento numa relação especial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o domingo para por a conversa em dia com irmãos e pessoas próximas. Apoio mutuo criará um clima de união e fortalecerá vínculos especiais em sua vida. Mercúrio retrógrado trará reflexões importantes sobre a maneira de se comunicar e de divulgar o trabalho. Aprenda uma linguagem diferente. Hora de reformular conceitos, desenvolver ideias e dar maior consistência a um novo projeto.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Relaxe, ceda à preguiça e dê atenção aos sonhos. O domingo trará esperanças e sintonia com a força interior. Valores afetivos ficarão mais fortes que os materiais. Com Mercúrio retrógado, talvez precise renegociar prazos e orçamento de um projeto de trabalho na próxima semana. Aproveite para elaborar argumentos e detalhes práticos. Assuntos de família em andamento influenciarão decisões.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas num tom profundo com uma amizade darão no que pensar, hoje. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, alguns planos, escolhas e objetivos passarão por revisão. Faça os ajustes necessários para viabilizar um projeto da vida íntima e familiar. Reestruturações continuarão em andamento positivo, embora você deva contar com atrasos e negociações difíceis. Marque presença nas redes sociais.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sonhos com o futuro criarão um clima mágico neste domingo. Visualize onde quer chegar e planeje os próximos passos. Apoio generoso à família e ações solidárias também entrarão no menu do dia. Sintonia forte com a espiritualidade elevará os sentimentos e a fé. Afaste pensamentos repetitivos e aquiete a mente, com meditação, contemplação da natureza e caminhadas ao ar livre. Confiança e união no amor.









Por: ROSA DI MAULO





