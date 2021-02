HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Novas amizades despertarão sonhos. Aproveite o domingo para circular nas redes, trocar mensagens e ficar por dentro das novidades. A intuição estará aguçada hoje. Ótimo momento para expor sentimentos e deixar o coração falar mais alto do que a razão. Valores, conceitos e padrões de consumo poderão mudar. O Sol trará autoconhecimento e maior ligação com a espiritualidade.





Touro - 21/04 a 20/05





Planos para o futuro no amor e na carreira darão uma sensação gostosa de certeza nas escolhas e de segurança. Amizades num grupo estimulante movimentarão a vida com novas ideias e projetos. Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo. Aproveite para planejar o orçamento e pensar nos investimentos a longo prazo. Cuidado com confusões nas contas. Refaça cálculos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sentimentos elevados, autoestima e momentos deliciosos de aventura e prazer com o par marcarão este domingo, que também será positivo para se conectar com pessoas de outras localidades e planejar uma viagem especial. Embarque numa onda de energia positiva, alargue os horizontes e confie no futuro. Hora de realizar os sonhos. Amor com encantamento e união.





Câncer - 21/06 a 21/07





Relaxe, restaure suas energias e troque confidências. O domingo terá clima íntimo, sensibilidade amplificada e sintonia no amor. Revele seus encantos, descubra segredos e aprofunde um relacionamento especial com cumplicidade e confiança. Se estiver só, alguém de longe despertará emoções fortes e fantasias, cheiro de paixão no ar! Novo romance poderá começar como amizade.





Leão - 22/07 a 22/08





Coloque a conversa em dia com uma amizade querida, apoie amigos e fortaleça vínculos especiais. O espírito de solidariedade e a compaixão marcarão este domingo, que terá clima acolhedor e carinhoso na vida social e no amor. Trocas enriquecedoras e decisões sobre o futuro também estarão em curso. Bom momento para inovar a carreira e planejar mudanças.





Virgem - 23/08 a 22/09





O domingo será de trabalho. Impulsione a carreira e espere por grande prestígio e popularidade. Com maior poder de organização e disciplina, você poderá ampliar a atuação e aproveitar as oportunidades que não pararão de chegar nesta fase. Mudanças na rotina darão lugar a uma atividade gostosa, cuidados corporais e de saúde. Reestruturações positivas. Amor em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Conexões influentes, boas notícias de longe, segurança nos relacionamentos e projetos estimulantes darão sabor ao domingo. Planeje ações, crie estratégias e organize nova rotina. Sintonia e afinidade de pensamento com alguém especial de outra localidade poderá resultar em paixão a distância, se estiver em busca do amor. Prestígio e ligações internacionais em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite o domingo para curtir as delícias da intimidade e aprofundar uma relação especial com carinho, lindas lembranças e troca de confidências. Vênus e Lua em harmonia revelarão desejos ocultos e intensificarão a paixão. Bom momento também para desvendar mistérios, entender o passado e harmonizar relacionamentos familiares. Um antigo amor poderá voltar com nova atitude.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas carinhosas, entendimento e apoio mutuo intensificarão a vida íntima hoje. Se estiver só, um romance começará com palavras doces e afinidades ideológicas. O domingo trará proximidade com irmãos, posicionamento claro com a família e encantamento no amor. Descubra novidades nas redes, estude outro idioma ou pesquise assuntos de trabalho. A agenda da semana será agitada.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Informações confusas cobrarão atenção. Despreze boatos e delate fake news. O Sol aquecerá as comunicações. Aproveite o domingo para esclarecer dúvidas, aproximar irmãos e decidir investimentos. Bom também para adiantar tarefas de trabalho e manter a saúde equilibrada com cuidados adicionais. Some recursos no amor. Novo empreendimento poderá ganhar forma.





Aquário - 21/01 a 19/02





Cultive a alegria e brinque mais. O domingo será animado e divertido no amor. Objetivos pessoais ficarão mais definidos. Faça escolhas sábias e dê leveza à vida. Se o coração estiver livre, você poderá se apaixonar novamente. Um romance virtual imprimirá cores vibrantes à vida íntima. O orçamento se manterá equilibrado. Planeje compras, investimentos, e faça bons negócios.





Peixes - 20/02 a 20/03





Clima carinhoso com a família e o conforto do lar anunciam um domingo relaxante e agradável. Bom para se fortalecer interiormente e jogar a autoestima para cima. Com Sol em seu signo, tudo aberto para começar novo ciclo de vida e realizar sonhos. Amor com fantasias e clima mágico. Contatos e comunicações continuarão acelerados. Troque mensagens com amigos e crie novos vínculos.





