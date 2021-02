HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o sábado para esclarecer o que ficou engasgado com uma amizade e limpar ressentimentos. Também será prudente checar informações com fontes sérias, assumir maior responsabilidade social e não compartilhar fake news. Hora de separar o “joio do trigo” e escolher influências positivas. Mercúrio retrógrado cobrará pensar no coletivo e aumentar a solidariedade.





Touro - 21/04 a 20/05





Histórias comoventes trarão reflexões importantes de valores e da sua parcela de contribuição à coletividade. Pense no seu legado e com quem se associar. Fazer escolhas com calma será fundamental para evitar erros e arrependimentos lá na frente. Carinho e acolhimento fortalecerão uma amizade hoje. Aproveite o sábado também para planejar o futuro e a evolução da carreira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Visualize o futuro e a missão no mundo. Momento de ampliar a visão e abraçar causas justas. Notícias de longe e conexões com pessoas queridas de outra cidade ou país alargarão os horizontes. Aproveite o sábado para se sintonizar nas energias positivas e esclarecer seu posicionamento nas relações próximas e nas redes. Analise detalhes no planejamento de viagem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sentimentos profundos envolverão alguém que está longe. O sábado também trará sonhos com uma viagem e preocupações com a saúde e segurança da família. Melhor época do ano para assumir mudanças, investir no seu futuro e elevar padrões. Troque confidências e aprofunde uma relação especial. Conversas íntimas esclarecerão planos e rumos. Inicie amizades.





Leão - 22/07 a 22/08





Um pouco de privacidade dará paz de espírito. Mergulhe nos sentimentos e avalie o plano de carreira. Você poderá mudar seu futuro com novo empreendimento ou estratégias de trabalho. Planeje novas ações hoje. Conversa com uma amizade próxima esclarecerá decisões. Novos relacionamentos chegarão com tudo nesta fase. Repense parcerias. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhos a dois ganharão força. Sábado gostoso para imprimir mais emoção na vida íntima, expressar seu carinho e aproximar quem está distante. Discussões estimulantes de trabalho poderão resultar em romance, se o coração estiver livre. Mercúrio, seu planeta regente, em movimento retrógrado, trará reflexões importantes sobre o futuro profissional. Viagem à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





Estratégias de trabalho e assuntos de saúde ocuparão sua cabeça, hoje. Aproveite o sábado para cuidar da família, da casa e planejar mudanças na rotina. Doses maiores de organização e de disciplina contribuirão com melhores resultados nesta fase. Mantenha a saúde protegida. O prazer estará nas pequenas conquistas e gestos carinhosos. Marque presença nas redes. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sintonia forte e encantamento no amor despertará seus melhores sentimentos e criará uma atmosfera mágica neste sábado. Você se pegará sonhando com o futuro a dois, embora ainda não dê para realizar todos os desejos. O desafio será conciliar vida íntima e familiar. Discuta opções com o par. Se estiver só, alguém especial despertará fantasias românticas. Paixão em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cuide da energia da casa, com arrumações, flores, aromas e crie um ambiente carinhoso. O sábado será gostoso para curtir a família e o sossego do lar. Afaste pensamentos repetitivos e dê um tempo para a cabeça. Talvez precise revisitar o passado, hoje. Aproveite para rever fotos antigas e valorizar sua história de vida. Caminhe num lugar bonito, ou pratique esporte com o par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas carinhosas e divertidas com o par, filhos ou alguém especial darão sabor ao sábado. Troque mensagens, circule nas redes e descubra novidades. Aproveite também para discutir assuntos financeiros e encontrar soluções originais. Talvez precise alterar investimentos ou decisões tomadas anteriormente. Repense acordos, analise condições e ligue o radar nos negócios.





Aquário - 21/01 a 19/02





Compre itens de necessidade, evite desperdícios e não pire com medo de ficar sem dinheiro. Fazer contas e organizar a vida financeira será importante para concretizar novos projetos. Conte também com ajuda do “alto”, a sorte caminhará ao seu lado nesta fase. Aproveite o sábado para discutir assuntos de família ou de moradia. Valerá cuidar da beleza. Clima animado e divertido no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Lua e Netuno em seu signo revelará seus encantos. A sensibilidade estará amplificada. Bom para o amor e para imprimir emoção em tudo que fizer. Aproveite o sábado para expressar seus melhores sentimentos e criar um clima mágico no amor. A imaginação estará à solta e a mente afiada. Ligue as antenas nas oportunidades. Informações preciosas chegarão de onde você menos espera.









Por: ROSA DI MAULO





***