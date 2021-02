HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Esporte ao ar livre, ou encontro com amigos num lugar aberto rodeado de natureza, com as devidas proteções de saúde, podem ser boas opções para este sábado. Movimente o corpo e alimente sua curiosidade. Novidades chegarão de longe, pelas redes sociais, por irmãos e levantarão o astral. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre os acontecimentos coletivos e escolha de amizades.





Touro - 21/04 a 20/05





Prefira a privacidade e aproveite este sábado para pensar nas mudanças que deseja e determinar planos de longo prazo. Clima íntimo, troca de confidências com alguém da sua confiança e aposta num novo projeto profissional desenharão um panorama positivo para o futuro. Revise metas. Muita coisa poderá mudar na sua cabeça nesta época de reformulações e de virada de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sábado delicioso para quebrar a rotina com uma viagem a dois, ou aproximar alguém especial que anda distante com gestos carinhosos e palavras motivadoras. Espalhe energias positivas nas redes e nas relações próximas. Clima romântico e divertido intensificará as emoções no amor. Mesmo que o futuro pareça confuso, você não perderá o humor e a fé. Paciência curta com gente tacanha.





Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos de trabalho ocuparão a cabeça, neste sábado. Desenhe estratégias, analise uma proposta ou pense em detalhes. Mercúrio retrógrado trará considerações sérias sobre mudanças e organização diária. Implante hábitos saudáveis. Cuidar do corpo e da saúde melhorarão o estado emocional. Mesmo que a viagem sonhada pareça distante, ainda servirá de inspiração para ganhar mais dinheiro. Inicie amizades.





Leão - 22/07 a 22/08





Apoie os filhos, ou par e some forças num novo projeto. O sábado será alegre e divertido, com ligações carinhosas e muita criatividade. Resolva assuntos do coração. Conversas íntimas, num tom mais profundo, esclarecerão diferenças e planos. Hora de abrir novos caminhos, decidir o futuro e renovar os sentimentos. Aprenda com os relacionamentos. Trocas enriquecedoras com uma amizade especial.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite o Mercúrio retrógrado para organizar seus espaços, materiais e ideias de trabalho. Sábado gostoso para ficar em casa, curtir o carinho da família, suprir necessidades pessoais e eliminar algumas tarefas pendentes. Imprima beleza e harmonia à sua volta. Mesmo que esteja só, o dia terá calor humano, com conexões on-line e trocas estimulantes. Amor com fantasias românticas e poesia. Saudades.





Libra - 23/09 a 22/10





Planeje viagem, pesquise curso, amplie comunicações e descubra ótimas dicas para enriquecer sua bagagem cultural e reinventar a vida. Valerá estudar outro idioma e explorar talentos que você sem sabia possuir. Conversas agradáveis e animadas com irmãos, ou pessoa próxima, trarão informações preciosas que viabilizarão um projeto pessoal. Invista nos estudos e no seu desenvolvimento. Segurança no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Acertos financeiros com a família trarão tranquilidade. Encare conversas difíceis e fortaleça as bases afetivas. Ficar em casa, num ambiente carinhoso e protetor, será a melhor opção para este sábado. Planeje compras. Valerá também se presentear com algum mimo e itens de conforto. Resgates do passado. Retome uma relação num padrão diferente, ou liberte o coração para viver novas experiências.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Lua em seu signo, carisma, simpatia e gosto refinado não faltarão. Sábado animado e divertido, na companhia dos filhos ou do par. Bom para curtir prazeres gastronômicos, cuidar da beleza e movimentar o corpo. Caminhada, corrida, ou treino, com os devidos cuidados de proteção da saúde, diminuirão a ansiedade e manterão o astral em alta. Conversas serão bem-humoradas e darão segurança.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Nada melhor do que relaxar, ceder à preguiça e descontrair. Os sonhos estarão em destaque. Aproveite o sábado para fazer as pazes com o passado, equilibrar as energias e curtir momentos mágicos no amor. Um presente significativo despertará sentimentos que estavam adormecidos. Repense valores, com Mercúrio retrógrado. Em breve, você alcançará maior estabilidade financeira e afetiva.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque mensagens, circule nas redes e firme amizades. Fase de maior responsabilidade social e de envolvimento com questões coletivas. Marque posição e seja um exemplo de integridade para as outras pessoas. Mercúrio retrógrado em seu signo trará reflexões profundas e alertas. Entendimento e estabilidade no amor. Determine planos de longo prazo e estabilize a vida íntima. Escolhas conscientes.





Peixes - 20/02 a 20/03





Busque a segurança dentro de você. Aproveite o sábado para projetar o futuro e visualizar onde quer chegar. Bom momento nos negócios. Pesquise opções e ligue o radar nas oportunidades. Novidades estimulantes poderão chegar de onde você menos espera. Circule nas redes e descubra tendências. Bom também para curtir um fim de semana relaxante e sossegado, junto à natureza. Respeite a intuição.









Por: ROSA DI MAULO





