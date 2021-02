HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Espere por conquista profissional e financeira. O ingresso num grupo influente trará reposicionamento e missão especial. Mudança de equipe, migração para um novo sistema ou modelo de negócio e maior interação nas redes produzirá resultados financeiros positivos. Uma atividade comercial poderá decolar nesta semana. Cheque informações e não caia em fake news. Assuma maior responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Vença obstáculos e impulsione novo projeto profissional. Fechamento de um contrato poderá se alongar. Com um pouco de flexibilidade e clareza nas negociações, você firmará bons acordos, nesta semana. Conte com sucesso, visibilidade e evolução da carreira. Com Mercúrio retrógrado, detalhes e palavras precisas farão total diferença nas comunicações de trabalho. Decida rumos e dê uma virada de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se a ideia for mudar para outro lugar, ou passar um longo tempo fora, se você planejar direitinho com bastante antecedência, dará certo. Bom momento para finalizar processos e trâmites jurídicos. Mercúrio retrógrado cobrará acerto de documentos e ajuste de planos. Cuide da reputação e ganhe prestígio. Conexões internacionais e convite de viagem cobrarão decisões. Estudos e acordos estarão favorecidos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades e movimentações na equipe produzirão mudanças positivas em sua vida. A semana trará conexões influentes e investimentos no seu futuro. Firme relações num ambiente diferente. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro com afinidades. Encontre respostas existenciais, embarque no espírito colaborativo e faça diferença no mundo. Transforme padrões e conceitos sobre amor e intimidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Novas conexões profissionais movimentarão a semana com propostas e novidades. Construa relações de confiança. A semana favorecerá associação internacional e parcerias. Mercúrio retrógrado levantará assuntos delicados da vida íntima. Aprofunde o tom das conversas e chegue em bons acordos. Se estiver só, critérios de escolha serão mais exigentes. Alguém especial poderá chegar para ficar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Semana importante no trabalho. Fique de olho nas oportunidades de expansão. Embora as comunicações sejam difíceis, com Mercúrio retrógrado, você terá sucesso nos empreendimentos e chances de alavancar a carreira. Proposta inesperada de longe balançará as estruturas, negocie condições e prazos. Amor e trabalho poderão caminhar juntos nesta fase e unir o útil ao agradável. Rompa preconceitos.





Libra - 23/09 a 22/10





Jogue a autoestima para cima e conquiste novos espaços. A semana trará maior exposição, prestígio e projeção. Estudos, viagens e planos de desenvolvimento estarão favorecidos. Considere uma proposta que chegará de longe. Confie na sua competência e assuma novo desafio. Compromisso com seus talentos. Use sua habilidade diplomática. Fase de cura emocional e de segurança nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Derrube barreiras e comece uma fase nova no amor e na vida familiar, com atitude e bons acordos. Bom momento para estabilizar relações e criar bases afetivas fortes para o futuro. Talvez você se surpreenda com um reencontro ou resgate algo do passado. Mercúrio retrógrado trará entendimento das origens e reflexões libertadoras. Encontre seu lugar e firme raízes. Hora de realizar um velho sonho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite esta semana para se atualizar, checar informações, ligar o radar nas oportunidades de trabalho e nas notícias sobre a pandemia. Reuniões, entrevistas e apresentações por vídeo-conferência manterão a saúde protegida. Conte com ótimo desempenho. Mercúrio retrógrado poderá causar ruídos com fake news, tecnologias ou meios de comunicação. Valerá ter um plano B para garantir boa conectividade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos financeiros estarão em destaque nesta semana. Avalie investimentos sem pressa e com atenção dobrada aos detalhes. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre valores e prioridades. Você estará com faro aguçado nos negócios, compras e análise de contratos. Resposta de trabalho, ou aprovação de orçamento, poderá atrasar. Amor com soma de forças, estabilidade e união.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novidades e informações chegarão por vários canais e fontes diferentes. Aproveite a semana para por a cabeça e a vida em ordem. Alguns ajustes nos planos e prazos serão necessários, com Mercúrio retrógrado que trará um olhar mais profundo e reflexões sobre o projeto de vida. Evite idealizar demais. Visão realista garantirá escolhas sábias. Respeite o tempo de amadurecimento para colher bons frutos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Hora de se conhecer melhor, lidar com seus mecanismos de auto-sabotagem, parar de se repetir e mudar padrões de pensamento. Tudo aberto para você encerrar um ciclo de vida e iniciar outro. Encare os desafios como aprendizado e movimente a vida com novas ideias, trocas enriquecedoras e parcerias. Agilize comunicações e contatos. Hora de realizar sonhos no amor e abrir novo caminho no trabalho.









Por: ROSA DI MAULO





***