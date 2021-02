HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Espere por uma conquista financeira nesta semana. Novo empreendimento ganhará impulso. Você terá excelente desempenho numa negociação profissional e poderá decidir seu futuro. Fase produtiva na terapia, invista no autoconhecimento e expanda a consciência. O dito “inferno astral”, que é o período que antecede o aniversário, desta vez será tranquilo e trará libertação do passado.





Touro - 21/04 a 20/05





Semana importante na carreira. Lance um projeto, firme alianças e aproveite uma oportunidade de crescimento financeiro. Mercúrio em movimento direto facilitará comunicações profissionais e divulgação do trabalho. Atividades num novo grupo e fortalecimento da sua posição na equipe aumentarão responsabilidades. Amor com confiança no futuro e cooperação mútua.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sucesso profissional e financeiro diminuirá inquietudes e permitirá investir nos projetos pessoais com mais segurança. Acerte a documentação, resolva assuntos jurídicos ou planeje uma viagem especial. Os sonhos ganharão força. Aproveite a semana para encontrar soluções práticas, tomar decisões de vida e finalizar antigos processos. Conte com grande prestígio e visibilidade na carreira.





Câncer - 21/06 a 21/07





Planejamento de viagem, empatia com alguém de longe ou planos de mudança proporcionarão grande entusiasmo nesta semana, que trará novidades e olhar mais amplo sobre o futuro. Assuntos íntimos e existenciais continuarão em destaque nesta fase de crescimento espiritual e de busca de um novo sentido para a vida. Se estiver só, uma amizade poderá resultar em romance.





Leão - 22/07 a 22/08





Sentimentos profundos inspirarão mudanças e decisões profissionais. Avalie perdas, ganhos e novas direções possíveis. A semana anuncia rompimento de antigos padrões e abertura a novos relacionamentos. Inovações na carreira trarão mais liberdade e poder. Impulsione um empreendimento e espere por conquistas relevantes. Amigos trarão oportunidade de expansão.





Virgem - 23/08 a 22/09





Ótimo período para expor ideias, conquistar simpatias no ambiente de trabalho e iniciar amizades. Você estará com força total para alcançar as metas e lutar por causas relevantes. Assuntos de Justiça ou de documentação terão andamento positivo nesta semana, que também trará poder de organização e posicionamentos claros nos relacionamentos. Aprenda com novas referências.





Libra - 23/09 a 22/10





Assuma nova rotina de trabalho. A semana trará sucesso nos empreendimentos e projeção na carreira. Inove a atuação e invista num futuro promissor, seus talentos serão reconhecidos e arrancarão elogios. Estudos e conexões com estrangeiros ou autoridades abrirão portas importantes de desenvolvimento. Valorize sua bagagem e inteligência. Estratégias darão ótimos resultados.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Esta semana favorecerá novos relacionamentos. Tome iniciativas, agilize decisões e amplie a presença nas redes. Atitude nas relações atrairá oportunidades de sucesso. Conexões com pessoas de outras localidades e resgates do passado abrirão portas. Conte com criatividade, brilho e poder de conquista. Disciplina e rotina organizada beneficiarão a saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Movimente o trabalho com ideias originais e abertura a novas atividades. A semana trará inovações que facilitarão a vida. Bom período para reformular a rotina, investir nos estudos e atualizar tecnologias. A prática de esporte ou treino on-line manterá o equilíbrio emocional e a paciência necessária para firmar acordos comerciais e ampliar relacionamentos. Novas parcerias à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Amor em alta nesta semana! Embarque num clima romântico e imprima mais emoção na vida íntima. Atividades comerciais e comunicações estarão aquecidas. Você poderá firmar bom contrato de trabalho e garantir maior estabilidade financeira. Conte com poder de negociação e parcerias motivadoras. Entendimento nos relacionamentos será a chave do sucesso.





Aquário - 21/01 a 19/02





Ótimo período para agilizar o trabalho e incluir uma atividade gostosa na rotina. A semana trará bons resultados financeiros e maior satisfação pessoal. Reformule estruturas e torne a vida mais leve. Com Vênus em seu signo, novos relacionamentos chegarão de maneira surpreendente. Amizades, amor e relações familiares estarão em harmonia. Negócios estarão aquecidos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Movimente as comunicações e os contatos. A semana trará novidades atraentes e novas conquistas. Com Sol em seu signo, sua presença será marcante. Aproveite para brilhar em entrevistas, reuniões de trabalho e apresentação de ideias. O amor será fonte de inspiração. Fase de realizar sonhos da vida íntima e viver com mais paixão. Apoie a família e fortaleça as bases afetivas.





