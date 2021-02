HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o período da manhã para saldar contas ou cobrar dívida e resolver assuntos financeiros. A partir da tarde, as comunicações estarão aceleradas. Resgate amizades de longa data. Conselho de alguém experiente da sua confiança resolverá dúvida e desfará ilusões. Encontre soluções práticas e encerre um aborrecimento. Renove o ambiente social.





Touro - 21/04 a 20/05





Empolgação com novo projeto acelerará decisões. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Firme parcerias, conquiste clientes ou ganhe pontos com o chefe. Perspectivas financeiras ficarão mais positivas nesta tarde. Planeje o orçamento e investimentos futuros. Tudo aberto para dar uma virada radical no projeto de vida e na carreira. Planos de longo prazo no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Avalie os sonhos e ceda à preguiça nesta manhã. Se puder, tire o dia para cuidar dos interesses pessoais, da beleza e da imagem. Assuntos éticos e de reputação ganharão um olhar mais profundo, com Mercúrio retrógrado que também cobrará acerto de documentação e revisão de filosofias. Caminhos para o futuro ficarão iluminados. Espere por prestígio e sucesso na carreira.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o período da manhã para trocar mensagens com amigos, circular nas redes e ficar por dentro das notícias. A partir da tarde, sonhos com uma viagem e momentos de relaxamento criarão uma atmosfera mágica. Atividades criativas ganharão uma dose extra de imaginação. Aprofunde amizades e inicie outras. A semana terminará com paz de espírito e sintonia com sua força interior.





Leão - 22/07 a 22/08





A semana terminará com decisões sobre o futuro e popularidade. Visualize onde quer chegar e invista na imagem profissional. Hora de cuidar da reputação, planejar mudanças e dar espaço a novos relacionamentos. Aproveite esta tarde para por a conversa em dia com amigos e fortalecer parcerias. Inove, empreenda e abra novo caminho na carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Resolva assuntos jurídicos ou de viagem pela manhã. O dia começará agitado com convites e proposta de trabalho. Reflita sobre os caminhos a seguir. Com Mercúrio retrógrado, será bom momento para renegociar contratos e iniciar atividades diferentes. A partir da tarde, espere por projeção na carreira e maior proximidade com a missão. Sucesso nos empreendimentos!





Libra - 23/09 a 22/10





Arrume bagunças na casa, troque confidências e planeje mudanças com a família nesta manhã. Sentimentos profundos orientarão escolhas e reformulação de planos. Viagem favorecerá o amor. A partir da tarde, conexões internacionais, estudos e novo projeto trarão entusiasmo. Termine a semana com esperanças e sucesso no trabalho. Carinho de quem está longe esquentará o coração.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana terminará com a inspiração do amor e vontade de por a vida em ordem, o que incluirá arrumações na casa e acertos com a família. Resgates do passado entrarão no pacote. Retome uma relação importante em sua vida num novo padrão. Sol em harmonia com seu signo destacará seus talentos e potenciais, além de ativar a criatividade. Encontre soluções originais.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nova atividade e decisões de trabalho agitarão o clima, nesta manhã. A partir do período da tarde, o coração falará mais alto. Palavras carinhosas imprimirão mais romantismo na relação íntima. Comemore conquistas. As conversas de hoje trarão ótimos acordos e soluções. Finalize um projeto e inicie outro. Aproveite o fim de semana para organizar ideias e repensar a rotina.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Firme uma proposta de trabalho ou aprove um orçamento. A semana terminará com boas notícias na área financeira. Ajustes no orçamento viabilizarão um projeto pessoal. Conte com poder de negociação e altere um contrato insatisfatório. Investimentos cobrarão decisões rápidas e práticas. Ligue o radar para as oportunidades de negócio. A sorte caminhará ao seu lado.





Aquário - 21/01 a 19/02





Acorde com soluções e parta para a ação. Os sonhos darão dicas importantes para se movimentar e eliminar pendências. Você estará com força total para resolver assuntos da casa, de família e transações imobiliárias. Aproveite para se livrar de coisas sem uso e também de emoções tóxicas. O amor será fonte de inspiração para decidir investimentos e tornar a vida mais gostosa.





Peixes - 20/02 a 20/03





Com Sol em seu signo, brilho, vitalidade e força de vontade não faltarão. Acelere comunicações e contatos. Você terminará a semana com ótimas perspectivas de crescimento no trabalho e mais confiança no futuro. Discuta ideias com irmãos ou pessoa próxima e firme um negócio com argumentos imbatíveis. Conexões poderosas num novo grupo abrirão portas.









Por: ROSA DI MAULO





***