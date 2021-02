HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje, você começará uma fase de autoconhecimento e de encerramento de um longo ciclo. Bom período para terapia, meditação e crescimento espiritual. O Sol iluminará o mundo interior, dando nitidez aos sonhos e ao processo emocional. Busque respostas dentro de você. Valores e padrões de consumo estarão em transformação. Reflita sobre novos modelos de negócio.





Touro - 21/04 a 20/05





Cause boa impressão nas interações de hoje e exposição profissional. Empatia com parceiros será fundamental para apresentar novo projeto e alavancar a carreira. O dia favorecerá escolhas e novos começos. Lute por seus desejos e espere por conquistas pessoais nesta fase. Coragem e uma dose maior de ousadia não faltarão hoje. Ouse mais e dê uma virada de vida!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Caminhos para o futuro ficarão iluminados a partir de hoje. Espere por sucesso dos empreendimentos e maior visibilidade profissional. Sonhos com uma viagem causarão distrações. O pensamento percorrerá terras distantes. Aproveite o Mercúrio retrógrado para resolver uma pendência em outra localidade ou acertar a documentação. Projeção e grande prestígio pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Conexões com pessoas de fora despertarão desejos de viajar e de se aventurar em novas experiências. Adquira novos conhecimentos. A partir de hoje e por um mês, o Sol ampliará a visão de mundo, a fé e autoconfiança. Cenário positivo para estudos e planos de desenvolvimento. Aprofunde relações. Novas amizades influenciarão mudanças positivas e decisões de vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Abra caminhos e dê um salto na carreira. O dia anuncia conquista profissional, projeção e popularidade. Decisões sobre o futuro incluirão mudança no estilo de vida e de ambiente, reformulação de espaços e mais tempo para os relacionamentos. Talvez encerre uma parceria e comece outra. Renovação será a chave do sucesso. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Com a entrada do Sol na sua área do relacionamento, posicionamentos ficarão mais claros. Bom período para aprender com outras referências e desenvolver habilidades com parceiros. Planos do casamento ganharão força. Cenário positivo para a evolução da carreira, associações e expansão do trabalho. Propostas atraentes. Conexões com pessoas de fora e assuntos jurídicos em destaque.





Libra - 23/09 a 22/10





Implante nova rotina de trabalho, atividade física e de estudos. Com maior poder de organização e planejamento, você dará conta das demandas sem se estressar. Cuidados de saúde estarão em destaque por um mês. Aproveite para mudar hábitos, ir ao médico, fazer exames e seguir orientações. Plano de viagem ou projeto em outra localidade ganharão força. Aposte em mudanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Resolva assuntos do coração, brilhe e inicie relações. A partir de hoje e por trinta dias, o Sol trará mais brilho, animação, autoconfiança e muita criatividade. Comece uma fase mais gostosa com parcerias motivadoras e novos projetos. Decisões da vida íntima realizarão sonhos. Quebre barreiras no amor. Expresse seus desejos e intensifique um relacionamento especial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades e imprevistos no trabalho cobrarão respostas rápidas. O dia será agitado e poderá apressar decisões. Ótimo momento para iniciar um projeto ou atividade diferente. Vença burocracias, renegocie contratos e acerte documentos. Você poderá firmar bons acordos. O Sol iluminará o passado e a história de vida. Dê atenção à família e à casa.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Contorne um imprevisto financeiro com solução original. O dia trará decisões de investimento e perspectivas positivas de trabalho. Ótimo momento para ampliar comunicações, contatos e interações nas redes. Esclareça dúvidas e conquiste novos espaços. A partir de hoje, o Sol trará maior aproximação e entendimento com irmãos. Movimente a vida com novas ideias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conte com mais clareza nos negócios e decisões financeiras. A partir de hoje e por trinta dias, o Sol transitará por sua área do dinheiro e iluminará caminhos de maior estabilidade e fortalecimento material. Aproveite para equilibrar o orçamento e preservar o patrimônio. Transações imobiliárias poderão ganhar velocidade, ligue o radar nas oportunidades. Invista em mais conforto e segurança.





Peixes - 20/02 a 20/03





Inicie novo ciclo de vida. A entrada do Sol em seu signo iluminará caminhos de maior realização pessoal, além de aumentar sua vitalidade e brilho. O dia será movimentado por muitas novidades e iniciativas. Amplie as comunicações e contatos. Você terá ótimo desempenho em reuniões de trabalho, entrevistas e exposição de ideias. Sentimentos generosos no amor. Realize os sonhos!









Por: ROSA DI MAULO





