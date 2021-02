HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Abalos na área financeira virão acompanhados de novas ideias e propostas para ganhar mais. Talvez você migre de um empreendimento para outro, ou encontre uma fatia de mercado atraente para um novo negócio. Padrões de consumo poderão mudar radicalmente. Momento de assumir maior responsabilidade social, somar forças com amigos e intensificar atividades em grupo.





Touro - 21/04 a 20/05





O que já estava em andamento poderá se concretizar a partir de hoje. Plano de carreira e projeto de vida poderão mudar significativamente. Tudo aberto para você dar uma virada radical e expandir a atuação profissional. Bom também para renovar a imagem, os looks e revelar seus encantos naturais. Caminhos iluminados para o futuro. Fé poderosa afastará inseguranças.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Relaxe junto à natureza, respire novos ares e avalie os sonhos. Inquietudes diminuirão com momentos agradáveis ao lado de quem você ama e maior liberdade interior. Aumente a sintonia com a espiritualidade e transforme velhas crenças. Hora de expandir a consciência e alargar os horizontes. Pratique nova filosofia de vida. Com fé, você chegará em breve onde quer!





Câncer - 21/06 a 21/07





Decisões sobre o futuro poderão alterar o plano de carreira ou equipe. Inove a atuação. Mudanças no ambiente social ou colegas de trabalho, construção de novos vínculos e renovação de estruturas darão sensação de renascimento e de maior satisfação pessoal. Assuma mais poder, ingresse em um novo grupo, mude a imagem profissional e ganhe projeção. Novas amizades trarão chances para o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Algo se desenhará para o futuro, hoje. Rompa antigos padrões, construa parcerias de melhor qualidade e aumente o poder profissional. Uma conquista na carreira alterará rumos. Talvez você encerre um projeto desgastante mal remunerado e inicie outro com grandes chances de sucesso. O dia trará projeção, popularidade e mudança na imagem pública. Abra novo caminho!





Virgem - 23/08 a 22/09





Viagem de trabalho, ação na justiça ou negócio em outra localidade cobrará decisão rápida. Notícias e acontecimentos serão reveladores e surpreendentes, hoje. Reestruture a rotina e inclua uma atividade agradável em parceria. Opção por cuidar da saúde, do corpo e do bem-estar de uma maneira diferente, seguindo novos conceitos, tornará a vida mais gostosa e equilibrada.





Libra - 23/09 a 22/10





Decisões de vida incluirão novas responsabilidades e mais disciplina. Revise metas pessoais, planeje estudos, viagem e invista no seu desenvolvimento. Bom momento para se aperfeiçoar e mudar comportamentos. Um plano da vida familiar ganhará impulso. Troque confidências, avalie prazos e desenhe estratégias. Conexões internacionais abrirão portas e ampliarão a visão de futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encanto, magia, surpresas e emoções fortes inaugurarão nova fase na vida íntima e familiar. Vá mais fundo nos sentimentos e descubra as reais motivações. Clareza sobre sua história e percurso contribuirá com o fortalecimento emocional e decisões. Encontre seu lugar, firme raízes e viva com mais conforto e segurança. Coloque antigos documentos em ordem.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades de trabalho agitarão o clima. Ligue o radar nas oportunidades e espere por aprovação de um projeto ou proposta atraente. Apesar do movimento retrógrado de Mercúrio, as comunicações estarão abertas. Aproveite para discutir cláusulas de um contrato, ou resolver transações comerciais. Exigências de documentos e burocracias levarão tempo. Considere prazos maiores.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões sobre investimentos ficarão claras e sinalizam mudanças. Bom momento para renegociar um contrato, firmar novo acordo ou movimentar negócios em outra direção e aumentar os rendimentos. Trabalho com ótimas perspectivas de crescimento. Criatividade e entusiasmo com novo projeto não faltarão nesta fase, que também trará decisões de vida e prazeres diferentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lindo momento para realizar um sonho, renovar conceitos de conforto e investir em melhor qualidade de vida. Decida uma compra, venda ou transação imobiliária. Negócios estarão aquecidos, fique de olho numa oportunidade que surgirá hoje. Ótimo também para resolver assuntos de família, tomar decisões e fazer boas escolhas. Caminhos estarão iluminados!





Peixes - 20/02 a 20/03





Dia movimentado por novidades, informações preciosas e ótimas perspectivas para o futuro. Conte com excelente desempenho em reuniões de trabalho, entrevista, contatos e negociações comerciais. Você estará muito perto de realizar sonhos e começar novo ciclo de vida. Encanto, magia e sensibilidade amplificada intensificarão o amor. Alguém da família precisará da sua ajuda.









Por: ROSA DI MAULO





