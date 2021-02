HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Transforme a imagem, revele seus encantos e surpreenda. Novas amizades e novidades na equipe acenderão aquele brilho nos olhos. Espere por mudanças no ambiente social e por uma conquista pessoal significativa. As interações de hoje virão na direção dos sonhos. Conquiste simpatias e amplie sua rede. Esclareça um mal-entendido com conversa franca e acolha diferenças.





Touro - 21/04 a 20/05





Dia sujeito a distrações e devaneios. Cultive emoções positivas e dê nitidez aos sonhos. Meditação, terapia e atividade física serão boa fórmula para manter a mente, o coração e a saúde em equilíbrio. Carreira em ascensão! Novo projeto profissional ampliará perspectivas financeiras, além de garantir maior visibilidade e prestígio. Pense a longo prazo. Planos atraentes para o futuro a dois.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Convites, conexões com pessoas de outra localidade e acertos jurídicos criarão cenário positivo para o futuro. Espere por mudanças no ambiente social ou equipe e firme novas relações. Parceiros influentes apoiarão seus projetos. Carinho de amigos fará diferença no seu dia. Viagem imprimirá um clima de aventura e aumentará a união no amor. Assuma nova filosofia de vida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças e reestruturações permitirão um lifestyle mais agradável. Repense estratégias, teste novas abordagens e visualize onde quer chegar. Planos para o futuro estarão à mil na sua cabeça, hoje. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para buscar um sentido maior para a vida. Assuntos íntimos e existenciais inspirarão novas escolhas. Aprofunde relações.





Leão - 22/07 a 22/08





Boas notícias e novidades de longe trarão otimismo. Inove a carreira e planeje um futuro com mais liberdade. Hora de romper barreiras, ampliar a rede de relacionamentos e ganhar maior projeção. Uma conquista profissional viabilizará as mudanças que você deseja. Novas parcerias, conexões internacionais e associações serão favoráveis nesta fase. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Ótimo momento para dar um mergulho nos sentimentos e uma ajeitada no que não estiver funcionando na rotina doméstica e de trabalho. Organizar planos e tarefas será importante para otimizar o tempo e poder se dedicar aos projetos pessoais. Troque confidências e revele desejos numa relação especial. Você estará mais perto dos sonhos. Mudanças à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





Clima íntimo e carinhoso reforçará ainda mais a união numa relação importante em sua vida. Se estiver só, critérios de escolha serão mais exigentes. Construa vínculos de confiança e não tenha pressa de se comprometer numa nova relação. A fase trará mudança de padrões emocionais. Repense conceitos sobre o prazer e a vida. Autoconfiança e criatividade em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Quebre a rotina e curta momentos carinhosos em família, no sossego do lar. O prazer estará nas coisas simples e cuidados delicados com o corpo, alimentação e saúde. Prepare aquela receita que dá água na boca só de pensar e agrade alguém especial com gestos atenciosos. Resgates do passado darão sensação de proteção. Hora de fortalecer as raízes e as bases afetivas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas animadas e divertidas anunciam um dia alegre e repleto de novidades. Aposte numa programação ao ar livre com os filhos, ou o par, e movimente o corpo. Valerá também aumentar a interação nas redes e iniciar amizades. Se estiver só, poderá se envolver num romance virtual que terá tudo para dar certo. Poder de conquista em alta! Revele seus encantos e brinque mais.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Saudade de alguém especial inspirará decisões de vida e planos de mudança. Aproveite o dia para abastecer a casa, resolver assuntos de família, organizar suas fotos e curtir o conforto do lar. Novidades de trabalho poderão aparecer de repente e ativar sua criatividade. Hora de pensar em ganhar mais dinheiro e equilibrar o orçamento. Faça acordos com a família.





Aquário - 21/01 a 19/02





Pense na vida e defina planos de longo prazo. Fase positiva para escolhas, reformas e reestruturações. Conceitos de conforto poderão mudar. Bom momento para investir na casa. Transações imobiliárias estarão aquecidas, se quiser comprar, vender ou investir em algo permanente num outro padrão. Descubra novos focos de interesse. Conversas carinhosas no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Acerte as contas e não gaste sem pensar. Valerá pesquisar preços, planejar compras e resolver assuntos financeiros com a família. O dinheiro anda curto. Pense em como ganhar mais. Contatos e comunicações estarão abertos. Novas amizades serão transformadoras. Descubra tendências e novidades nas redes, renove conceitos e mude padrões de consumo. Encantamento no amor.









Por: ROSA DI MAULO





