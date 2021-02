HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Renove o ambiente social, entre num grupo influente e amplie relacionamentos. Uma amizade poderá resultar em romance. Lindo momento para amar novamente, ou aumentar o companheirismo e união numa relação já estabelecida. As interações de hoje trarão novidades e oportunidades de negócio. Esclareça mal-entendidos, dúvidas, e fortaleça a posição na equipe. Repense valores e padrões.





Touro - 21/04 a 20/05





As conexões profissionais de hoje ampliarão chances de crescimento financeiro. Comece nova fase na carreira. Você poderá ganhar uma promoção, assumir posição de maior destaque ou iniciar um projeto inovador com grande possibilidade de sucesso. Espere por maior projeção e popularidade nas próximas quatro semanas. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para detalhar planos, prazos e contratos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lua nova em harmonia com seu signo inaugurará uma fase animada, com viagens, prazeres, otimismo e grande sintonia com a espiritualidade. Aproveite as próximas quatro semanas para expandir horizontes e praticar nova filosofia de vida. Ótimo período também para investir em cursos on-line e ampliar a presença nas redes, com conteúdos relevantes e conexões influentes. Quebre preconceitos e vença burocracias.





Câncer - 21/06 a 21/07





Fase de transformações internas e de aumento de poder. A Lua nova trará mudanças significativas no lifestyle e padrões emocionais. Busque trocas de melhor qualidade. Aproveite as próximas quatro semanas para aprofundar vínculos e ingressar num grupo poderoso. Mudanças na equipe e novas amizades inspirarão reflexões profundas sobre o futuro e sentido da vida. Cultive a paz interior.





Leão - 22/07 a 22/08





Comece fase nova no amor. As próximas quatro semanas trarão escolhas importantes, decisões sobre o futuro e maneira diferente de se relacionar. Amplie relacionamentos. Parcerias e associações serão positivas e estimulantes. Discussões inteligentes com uma amizade motivarão um projeto inovador. Pense coletivamente, some forças e construa relações de confiança. Planos de longo prazo envolverão viagem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Inicie um projeto. Fase nova no trabalho e harmonia nos relacionamentos tornarão o cotidiano mais agradável. As próximas quatro semanas serão muito positivas para iniciar um tratamento de saúde, implantar novos hábitos e brilhar na profissão. Você poderá expandir a atuação e conquistar maior relevância. Conexões internacionais ou com autoridades abrirão portas na carreira. Sucesso!





Libra - 23/09 a 22/10





Lua nova, em harmonia com seu signo, destacará seus talentos, qualidades, poder pessoal e brilhantismo. Bom para ganhar autoconfiança e segurança nos relacionamentos. Aproveite as próximas quatro semanas para firmar a identidade, criar estratégias, desenvolver um projeto autoral, conquistar novos espaços e investir no seu desenvolvimento. Mude seus conceitos de prazer e reinvente a vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encontre seu lugar e comece uma fase nova na vida familiar. Resgates do passado, transformação de padrões emocionais e autoestima inaugurarão uma época de maior satisfação, conforto e segurança. Fortaleça as bases afetivas. As próximas quatro semanas trarão decisões definitivas de vida e realização de um antigo sonho. Hora de renovar conceitos e estruturas. Amor com atitude e novos planos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amplie a rede de contatos, comece um curso e expanda as comunicações. A Lua nova movimentará a vida com relações enriquecedoras e novas propostas. Conversas num tom mais profundo favorecerão acordos, parcerias de trabalho, e dissolverão dúvidas no amor. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar. Conte com grande poder de negociação nas próximas quatro semanas e renegocie contratos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Acordos financeiros darão tranquilidade. As próximas quatro semanas serão excelentes para decidir investimentos e ampliar seu patrimônio. Bom momento também para iniciar um empreendimento ou renegociar salário. Conte com sorte nos negócios e união no amor. Período positivo para construir maior estabilidade material e afetiva. Ligue o radar em novos modelos de negócio.





Aquário - 21/01 a 19/02





Comece um ciclo de maior realização pessoal. Com Lua nova em seu signo, escolhas e caminhos ficarão iluminados. Ajuste planos, repense os objetivos e renove estruturas. Planos de longo prazo ganharão forma. Nas próximas quatro semanas, você terá força e coragem para concretizar seus desejos e dar uma virada de vida. Analise detalhes de contrato com calma ou ganhe prazo para firmar um negócio imobiliário.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sonhos e práticas espirituais trarão revelações. Aumente a sintonia com a força interior e invista no autoconhecimento. Nas próximas quatro semanas, mudanças acontecerão de dentro para fora. Hora de se fortalecer emocionalmente e expandir a consciência. Muita coisa mudará na sua maneira de pensar e de se comunicar. Discuta contratos, agilize negociações e espere por ótimos resultados em breve.









Por: ROSA DI MAULO





***