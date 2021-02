HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Lindo agrupamento de planetas atrairá novas amizades e intensificará interações nas redes. Bom para conhecer gente interessante e enriquecer o ambiente social. Um empreendimento com amigos ganhará forma. O dia trará perspectivas de crescimento financeiro e sucesso em negociações. Espírito de cooperação e ações solidárias fortalecerão sua posição na equipe e atividades de grupo.





Touro - 21/04 a 20/05





Ótimo momento para encontrar os parceiros certos, expandir atividades e iniciar um projeto profissional. Agrupamento de planetas na sua área da carreira atrairá oportunidades e garantirá sucesso nos empreendimentos. Talvez precise ajustar metas e prazos, com Mercúrio retrógrado. Mesmo que atrase, respostas de trabalho virão positivas. Planeje o futuro e dê uma virada de vida. Conquistas pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Confiança nas relações, entusiasmo e sintonia com amigos darão sabor ao dia. Conexão com alguém especial de longe inspirará viagem ou estudos. Alargue os horizontes e rompa barreiras. Planos de expansão ganharão força hoje. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para acertar a documentação e ganhar liberdade. Práticas espirituais manterão o astral em alta. Fortaleça a fé.





Câncer - 21/06 a 21/07





O compromisso com a vida e com seu futuro ficará mais forte hoje. Troque confidências com alguém especial e decida rumos. Melhor época do ano para mudanças e aumento de poder. Dê um passo decisivo na carreira e assuma novas responsabilidades. Dia de emoções fortes, revelações e consciência dos esforços necessários para alcançar as metas. Revise comportamentos. Novas amizades pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Firme uma relação especial e impulsione a carreira. Propostas de trabalho e convites não pararão de chegar. Com agrupamento de planetas na sua área de relacionamento, espere por chances para o amor e oportunidades de expandir sua rede de clientes e parceiros profissionais. Dia de muitas emoções e demonstrações de carinho. Notícias de longe tocarão o coração. Conversas de hoje provocarão reflexões.





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia será agitado e produtivo. Encerre uma discussão e harmonize os relacionamentos de trabalho. Contatos rápidos solucionarão pendências que andam gerando estresse ultimamente. Agrupamento de planetas trará oportunidades de expandir suas atividades. Reformulações e decisões de vida tornarão o cotidiano agradável e a vida mais leve. Aproveite para implantar hábitos saudáveis e fortalecer a saúde.





Libra - 23/09 a 22/10





Ideias originais e boas estratégias não faltarão hoje. Conte com grande criatividade e dê andamento aos seus projetos. Alguém especial chegará para curar o coração e alegrar a vida. Bom momento também para se aperfeiçoar, investir no desenvolvimento pessoal e fortalecer sua individualidade. Prestígio na carreira. Assuma maior liderança e poder. Viagem favorecerá o amor. Novas experiências à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento na vida familiar. Encerre disputas e aprofunde vínculos importantes em sua vida. Bases afetivas mais fortes trarão segurança e influenciarão decisões. Dia gostoso para ficar em casa, num ambiente carinhoso e protetor. Cuide da saúde, da beleza, e jogue a autoestima para cima. Decisões de moradia cobrarão reflexões. Avalie possibilidades e amplie opções. Resgate relações do passado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ideias geniais enriquecerão o trabalho. Amplie contatos, expanda as comunicações e brilhe nas interações de hoje. Ótimo momento para firmar acordos comerciais e faturar em negociações. Circule nas redes, descubra tendências e expresse suas opiniões. Você terá também excelente desempenho em entrevistas, apresentações e estudos. Movimente a vida com novas atividades. Entendimento no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conceitos sobre o amor e o prazer mudarão. Busque maior estabilidade e some forças com o par num novo empreendimento. Talvez você encerre uma atividade ou redirecione investimentos. Aproveite o Mercúrio retrógrado para renegociar um contrato insatisfatório e resolver pendências financeiras. Com agrupamento de planetas na sua área do dinheiro, você poderá aumentar o salário e o patrimônio.





Aquário - 21/01 a 19/02





Caminhos de maior realização estarão iluminados, com agrupamento de planetas em seu signo. Muita coisa poderá mudar na sua cabeça. Crie planos, cuide da saúde e da beleza com carinho e espalhe energias positivas pelas redes. Conte com brilho, charme, poder pessoal e presença marcante nas interações de hoje. Novo projeto de vida ganhará forma. Comece novo ciclo de vida!





Peixes - 20/02 a 20/03





Aquiete a mente e o coração. Forte ligação com a espiritualidade dará sensação de proteção e manterá a chama do amor acesa. Hora de expandir a consciência e valorizar o que é essencial. Encerre um ciclo, com autoconhecimento e sintonia com sua força interior. Intuição aguçada hoje. Sonhos reveladores trarão confiança e serenidade. Alguém da família ou do passado precisará da sua ajuda e compaixão.









Por: ROSA DI MAULO





***