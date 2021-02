Governo prorroga toque de recolher em todo o Estado até 13 de março

Decreto do governador Reinaldo Azambuja publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (26) prorroga o toque de recolher em Mato Grosso do Sul por mais 15 dias. Dessa forma, a restrição de circulação de pessoas segue até o dia 12 de março.





No Estado, o toque de recolher tem dois horários, conforme recomendação do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (PROSSEGUIR) - que classifica os municípios de acordo com o grau de risco de infecção por Covid-19.





Cidades que estão nas bandeiras verde, amarela e laranja têm toque de recolher das 23h até às 5h da manhã. Já os municípios classificados pelo programa com as bandeiras vermelha e cinza, que representam risco maior de contágio, seguem o horário das 22h às 5h da manhã.





Veja abaixo a classificação dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

















Por: Bruno Chaves