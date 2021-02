Governo atende Barbosinha com recuperação do asfalto nas linhas de ônibus

Empreiteira contratada em processo de licitação realizado pela Agesul (Agência estadual de Gestão e Empreendimentos) iniciou esta semana os serviços de recuperação da pavimentação das linhas de ônibus em Dourados. No total, a obra deve atingir um trecho estimado de 83 km, conforme apresentado ao governador Reinaldo Azambuja durante a última edição do programa ‘Governo Presente’ que ocorreu em Dourados no final de 2019 pelo deputado Barbosinha e ganha elogios da comunidade beneficiada.





Moradora há 45 anos no bairro, Josefa Maria dos Santos, de 61 anos de idade, fez questão de acompanhar, junto com os netos, da calçada da casa onde vive, na rua José Mendes, o início desse trabalho. “Estava muito feio isso aqui, tinha buraco que cabia um carro inteiro dentro, mas agora estou vendo que o serviço que está sendo feito é de qualidade”, reconheceu a dona de casa.





O deputado lembrou que a malha asfáltica de Dourados vem sendo castigada pela falta de manutenção e o tempo de vida útil que já se esgotou e, considerando o fator estratégico das ligações da cidade aos bairros por meio das linhas de ônibus, solicitou essa providência ao Governo, juntamente com o leque de reivindicações apresentado na instalação do Governo no Município. Ele atribui a execução de várias frentes de obras na cidade à sensibilidade e a visão municipalista de Reinaldo.





“Recuperar os trechos danificados das linhas de ônibus é um primeiro e importante passo para garantir a qualidade do transporte coletivo e assegurar o mínimo de conforto e acessibilidade à população trabalhadora que se utiliza desse meio para chegar ao seu destino, diariamente”, considerou Barbosinha, associando o compromisso do governador também com a revitalização das vias do quadrilátero central, atendendo reivindicação do setor produtivo empresarial.





O Governo do Estado realiza em Dourados um extenso programa de restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade no quadrilátero central, compreendendo o trecho entre as ruas Aquidauana e Floriano Peixoto e da avenida Weimar Torres até à rua Ponta Porã. Paralelamente, a Agesul trabalha com intervenções na BR 163 para viabilizar melhor acesso ao trevo do DOF, por onde ocorrem a maior parte dos acidentes, a duplicação da rodovia MS 156 até o Distrito Industrial, melhorias no trânsito que corta a BR 163 no acesso ao Trevo do DOF e na aceleração das obras do Hospital Regional. E aguarda projeto de duplicação da rua Coronel Ponciano, sob a responsabilidade da Prefeitura, para a execução do trecho.





O deputado Barbosinha agradeceu a sensibilidade do governador e acrescentou que o documento entregue no primeiro dia do ‘Governo Presente’ em Dourados, resultado de estudos feitos com a comunidade em vários encontros com a população e lideranças regionais, “considera a importância estratégica que o Município exerce nesse contexto e a necessidade de reposicionar Dourados como protagonista de um polo regional que tem a responsabilidade de oferecer às pessoas o atendimento de qualidade para as suas necessidades”.









Por: Luciana Bomfim